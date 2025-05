Bob Dylan e la sua genialità nel nuovo appuntamento dell’Accademia Valdarnese del Poggio

Arezzo, 21 maggio 2025 – Prosegue il ciclo di incontri "Visionari e/o profeti", promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione del Valdarno Superiore e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 24 maggio, alle 17, nella suggestiva cornice del Convento di Montecarlo a San Giovanni Valdarno. Protagonista dell'incontro sarà Bob Dylan, figura emblematica della cultura contemporanea.

Se è vero che il genio ha spesso una natura profetica, nessun artista incarna questa dimensione meglio di Bob Dylan. Attraverso le sue canzoni – dalle più celebri alle più oscure, dalle prime incisioni fino alle opere più recenti – il premio Nobel per la Letteratura 2016 restituisce visioni che sembrano trascendere il tempo.

Non semplici fantasie, ma immagini affidategli quasi come un messaggio da trasmettere, come se si trovasse sulla torre di vedetta della storia, scrutando il presente e intuendone le direzioni future. Molti dei suoi versi hanno un carattere apocalittico, talvolta si fanno interrogativi esistenziali, altre volte preghiere.

In Dylan, la musica diventa linguaggio profondo dell’anima e strumento per interpretare il mondo. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Leonardo Eva, docente presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Firenze, con la conferenza dal titolo: "Bob Dylan: visioni, profezie e preghiere dalla torre di vedetta". L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il ciclo "Visionari e/o Profeti", nato nel 2020, è pensato per tutta la comunità del Valdarno, con una particolare attenzione ai giovani. Prende le mosse da una riflessione condivisa: in un’epoca dominata da una liquida incertezza di valori, accelerazioni sociali e mutamenti relazionali, cresce il bisogno di riferimenti forti, di esempi autentici.

Spesso definiti semplicisticamente “visionari”, questi uomini e donne sono in realtà segni profetici di speranza, capaci di ispirare la costruzione concreta della “città” del futuro.