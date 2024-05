“Naturalmente pianoforte”, al teatro degli Antei l’anteprima con Fabrizio Grecchi

Arezzo, 9 maggio 2024 – A poco più di due mesi dall’inizio del festival, Naturalmente Pianoforte si presenta al pubblico in una serata speciale organizzata al Teatro degli Antei di Pratovecchio, sabato 11 maggio alle 21 (ingresso libero).

Sul palco, non poteva certo mancare lo strumento che dà il nome e caratterizza il festival: il pianoforte! Beatles Piano Solo è l’omaggio di Fabrizio Grecchi al genio dei Beatles: “I Beatles sono il motivo per cui ho iniziato a suonare - dice il pianista milanese - Il mio concerto è un ringraziamento più che un tributo”.

Fabrizio Grecchi porta a Pratovecchio un concerto che fa sold-out ovunque: da Palermo a Milano, da Brescia all’arena tra i boschi del Trentino, dalla Francia alla Grecia. Un concerto unico dove il pubblico diventa parte dello spettacolo. Grecchi ha cercato l’essenziale nel vasto repertorio dei quattro di Liverpool riadattando i brani per farne delle versioni originali e particolari che dal vivo vengono impreziosite da improvvisazioni costruite sulle armonie dei pezzi originali.

Tornano così a nuova vita canzoni indimenticabili come “Michelle”, “Hey Jude”, “Yesterday” e molti altri classici dei Fab4. La serata, presentata da Rossana Farini, sarà introdotta da Luca Moretti, Vicepresidente di Pratoveteri, l’associazione che da 12 anni organizza il festival ed Enzo Gentile, Direttore artistico, insieme racconteranno le novità dell’edizione 2024 che si terrà dal 16 al 21 luglio con decine di eventi (la maggior parte gratuiti), ad ogni ora e nei luoghi più incantevoli del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una delle aree forestali più pregiate d’Europa che diventa palcoscenico unico e speciale.

Un’intera vallata coinvolta: tutti i Comuni, tantissime associazioni e centinaia di volontari, perché Naturalmente Pianoforteè il festival anima del Casentino. L’unico festival pianistico italiano in cui si ascolta musica 24 ore su 24: “Dal tramonto all’alba”, da un’idea e con la supervisione artistica di Luis Di Gennaro, per 3 notti (dalle 20 alle 8 del mattino), in 3 location diverse, per 36 ore di performance è una delle novità di quest’anno: “Più che una serie di esibizioni è un luogo per guardare il mondo da un’altra prospettiva - afferma il pianista Luis Di Gennaro - Sentire più che ascoltare le note di un pianoforte e i suoni delle idee”.

Parteciperanno tra gli altri, Vincenzo Danise, napoletano del rione le Case Nuove, salvato dall’ingresso nel “sistema” (la camorra), dal pianoforte; Marco Zurzolo eclettico sassofonista e compositore e Mark Harris, musicista, pianista di De Andrè, ha collaborato con tantissimi “big” della musica nazionale ed internazionale.

Luis Di Gennaro, coadiuvato dai ragazzi dell'associazione Pratoveteri, è anche il direttore artistico della “Colonna sonora del festival”: 24 pianisti si alternano nei 5 pianoforti dislocati negli angoli più suggestivi di Pratovecchio, dalle 18 a mezzanotte, 240 esibizioni con musica di ogni genere, dal pianismo classico a quello pop, dal jazz al ragtime.

Una comunità di musicisti, di ogni età, che si crea nei giorni del festival e che a questi luoghi e alla loro suggestione restano legati anche a manifestazione terminata. Naturalmente Pianoforte, il festival anima del Casentino, è un'esperienza straordinaria, capace di armonizzare la bellezza della musica con la maestosità della natura.