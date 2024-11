La danza di Ilenia Romano in scena al teatro alla Misericordia di Sansepolcro

Arezzo, 19 novembre 2024 – Un nuovo appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, sabato 23 novembre alle 17:00: in programma la prova aperta al pubblico di Strings, performance di Ilenia Romano, danzatrice e coreografa che si trova in residenza creativa in città, ospite dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt.

Strings è un assolo di danza con musica dal vivo eseguita dal contrabbassista Giacomo Piermatti: un'esperienza immersiva tra le curve del suono e del movimento, un lavoro di sperimentazione sul rapporto tra movimento e musica, sulla relazione tra partitura musicale e coreografica.

Le modificazioni di stato del corpo determinano cambiamenti a livello energetico-dinamico creando con la musica le condizioni per un’esperienza sensoriale fortemente immersiva. Ilenia Romano, da danzatrice, si confronta con P. Bausch, J. Godani, W. McGregor, I. Ivo, R. Orlin nell’ambito de “La Compagnia dell’AND”.

Danza poi per Les gens d’Uterpan, M. Van Hoecke, DEOS / G. Di Cicco, Compagnia Zappala Danza. Oggi collabora con Compagnia AB Dance Research e con ALDES/R. Castello.