“Colore, Diligenza e Vivacità”. Quattro eventi ad Arezzo per celebrare Giorgio Vasari

Arezzo, 26 maggio 2025 – Venerdì 30 maggio, alle 17, nella sede del Quartiere di Porta del Foro si inaugura “Colore, Diligenza e Vivacità”.

A chiusura delle manifestazioni per l’anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, l’associazione culturale Paradise for Artists organizza – in collaborazione con Associazione Cultori d’Arti - Arezzo (fondata dagli antiquari Paola Cardelli e Pierluigi Massimo Puglisi), Quartiere di Porta del Foro, Circolo Artistico, Casa d’aste Guidoriccio, VI DA Studios, Villicana Gallery e con la partecipazione di tanti commercianti di via San Lorentino e via Cavour – quattro eventi che si terranno ad Arezzo dal 30 maggio al 27 giugno prossimi.

Riuniti nel progetto “Colore, Diligenza e Vivacità”, gli appuntamenti includono una conferenza, una mostra, un’asta di beneficenza con cena di gala e la camminata “Vasari walk”. Come immagine è stata scelta un’opera emblematica di Vasari, custodita nel LACMA - Los Angeles County Museum of Art, generoso dono nel 1987 della Fondazione Ahmanson, che mette in connessione Arezzo e Los Angeles, sede dell’organizzazione non profit Paradise for Artists.

L’opera, realizzata intorno al 1542, rappresenta la “Sacra Famiglia con San Francesco” con un bellissimo paesaggio sullo sfondo, che ribadisce la maestria di Vasari anche come pittore. Il primo incontro della durata di due giorni – 30 e 31 maggio – si terrà nella sede del Quartiere di Porta del Foro con vari interventi, tra cui si ricordano quello via web della professoressa Liana De Girolami Cheney, nota esperta vasariana, autrice del recente volume “Giorgio Vasari: The Quest of a Painter” pubblicato dal Cambridge Scholars Publishing, e quello di Silvano Lazzeri, autore del restauro degli affreschi di Vasari nella sagrestia della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli e della “Leggenda della Vera Croce” di Piero della Francesca nella basilica di San Francesco ad Arezzo.

Sarà presente, inoltre, il giornalista fiorentino Jacopo Chiostri, che realizzerà le interviste per l’emittente C3T. Gli artisti che vorranno partecipare all’iniziativa potranno donare due opere: una andrà per un’asta di beneficenza, il cui ricavato servirà a finanziare la realizzazione di un monumento equestre dedicato a Vasari e a sostenere la Croce Rossa di Los Angeles per i danni dell’incendio del 2025, l’altra confluirà nella Giorgio Vasari Contemporary Art Collection, che sarà parte dell’associazione culturale Paradise for Artists e darà visibilità agli aderenti.

La nuova collezione sarà in mostra in un nuovo spazio preparato per l’occasione in via San Lorentino 46, ad Arezzo. Gli artisti sono invitati ad associarsi e donare una o più opere per far parte di questa preziosa collezione in onore sia di Giorgio Vasari, sia dell’arte contemporanea.

Calendario degli eventi • conferenza: 30 e 31 maggio, Quartiere Porta di Foro, Arezzo; ore 17, visita al Museo di Porta del Foro (Museo Giancarlo Felici), ore 18-20, conferenza e brindisi • mostra: dal 12 al 22 giugno, Circolo Artistico, Corso Italia, 108 Arezzo, vernissage 12 giugno ore 18; apertura giornaliera dalle ore 10 alle 19:30 • asta di beneficenza e cena di gala: 22 giugno, ore 18, Circolo Artistico, Corso Italia, 108, Arezzo; in collaborazione con Casa d’aste Guidoriccio.

• Vasari walk: 27 giugno, dalle ore 17 alle 20, percorso: Museo Porta del Foro, Museo Casa Vasari, Chiesa Santissima Annunziata, Chiesa della Santissima Trinità, Badia delle SS. Flora e Lucilla, Basilica di San Domenico, negozi e bar di via Cavour e San Lorentino, antiquari, studi di artisti, via Cavour 85, VI DA Studios (via Cavour 113 e un “grand opening” di due nuovi spazi di VI DA Studios in via San Lorentino 46 e via Garibaldi 126).

Gli eventi saranno accompagnati dai musicisti Leonora Baldelli, Elizabeth Madama, Stuart Homan, Elisabetta Materazzi e Franco Meoli. Tutte le iniziative sono gratuite. La cena di gala del 22 giugno, su prenotazione, ha un costo di partecipazione di 30 euro. La conferenza "Colore, Diligenza e Vivacità" Venerdì 30 maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (preceduto, alle ore 17:00, dalla visita al Museo Porta dal Foro - Museo Giancarlo Felici).

La conferenza proseguirà sabato 31 maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 20:00.Per prenotare la cena di gala del 22 giugno e ricevere qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare il numero (+39) 338 6005593 o scrivere alla seguente email: [email protected].