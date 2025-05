Scrivere e improvvisare: un gioco da adulti con Saràbanda

Arezzo, 26 maggio 2025 – Il progetto Saràbanda torna presso il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo con un laboratorio di scrittura e improvvisazione aperto a tutti condotto da Francesca Sarteanesi.

Il laboratorio, che si svolgerà nei giorni 10 e 11 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, è pensato per gli abitanti del quartiere di Tortaia e non solo con un obiettivo semplice e potente: restituire spazio al piacere di scrivere, raccontare e raccontarsi, in età adulta.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si rivolge a chi ha voglia di mettersi in gioco con le parole, di esplorare il proprio immaginario, i propri ricordi, ma anche di ascoltare le storie altrui, in un contesto accogliente e informale, ed è parte dell’ampio progetto ideato da Officine della Cultura con Fondazione CR Firenze, nell’ambito della 5ª edizione del Bando Partecipazione Culturale – Sezione Periferie.

Info e iscrizioni entro il 6 giugno presso Officine della Cultura, tel. 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Chi siamo? Cosa stiamo facendo nella vita? In che luogo abitiamo e come lo abitiamo? Cosa ci anima? Quali sono le cose che ci fanno ridere? Cosa vorremmo raccontare? Le parole vanno e cambiano e cambiano aspetto e significato a seconda di come vogliamo farglielo cambiare.

Ogni partecipante al laboratorio sarà chiamato ad individuare la propria parola, la propria frase, uno spazio fisico sulla propria maglietta, dove intervenire. Con una performance finale che sarà il frutto del lavoro drammaturgico ispirato alle storie e ai manufatti eseguiti, le magliette indossate come opere viventi capaci di parlare.

In una zona periferica della città, troppo spesso raccontata solo attraverso stereotipi o silenzi, il laboratorio legato al progetto Saràbanda, vuole diventare un luogo di incontro e di relazione, dove le differenze diventano risorsa e i racconti personali si trasformano in narrazione collettiva. Si scrive insieme, si legge ad alta voce, si ride, ci si ascolta.

Perché scrivere non è solo un atto individuale: è un modo per abitare diversamente il proprio quartiere, costruendo nuovi legami attraverso le storie. Il progetto “Saràbanda” propone una ricca programmazione di iniziative artistiche e culturali nei quartieri periferici della città di Arezzo, rivolgendosi a cittadini di ogni età – dall’infanzia alla terza età – e integrando contesti scolastici ed extra-scolastici.

Tutte le attività sono costruite secondo il principio della partecipazione culturale inclusiva, per rendere la cultura un’esperienza condivisa e accessibile.