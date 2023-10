“Il piano”, una commedia allegra e post-moderna al teatro Virginian

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Una commedia allegra e post-moderna al teatro Virginian di via de’ Redi.

Sabato 14 ottobre, alle 21.00, la compagnia teatrale Il Capannone metterà in scena lo spettacolo “Il Piano” che, tra bizzarri personaggi e situazioni surreali, accompagnerà gli spettatori all’interno delle contraddizioni di una città in precario equilibrio tra fantasia e realtà.

Lo spettacolo è frutto del lavoro di sette giovani attori tra i venticinque e i trentacinque anni che, condividendo la comune passione per il teatro, hanno costituito nel 2019 la compagnia Il Capannone.

Con un linguaggio sospeso tra drammatico e satirico, questa compagnia vuole esplorare i paradossi, le contraddizioni e le inquietudini del presente, cercando una forma teatrale popolare capace di dialogare con il pubblico.

Il debutto assoluto è avvenuto nel 2020 con un omaggio al polemico capolavoro di Eduardo De Filippo “L’arte della Commedia” che è stato espressione dello spirito de Il Capannone e che ha trovato poi ulteriore continuità ne “Il Piano” che è stato presentato in anteprima all’Irruzioni Festival di Padova.

La serata del teatro Virginian permetterà, per la prima volta, di assistere a questo spettacolo in Toscana, in una location “intima” capace di creare uno stretto legame tra gli attori e gli spettatori per accompagnare alla scoperta delle vicende del timoroso e smarrito Kleinmann.

Questo personaggio di pochi appetiti e di scarse aspirazioni ambisce semplicemente a restare lontano dai guai, ma dovrà fare i conti con una città in subbuglio tra bombe, rivoluzioni e colpi di stato di fronte a cui, necessariamente, non potrà restare indifferente e dovrà portare un fattivo contributo. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail direttamente a c.t.ilcapannone@gmail.com.