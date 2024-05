Festival dei Cammini di Francesco: l’apertura a Firenze con “Il dono del creato”

Arezzo, 15 maggio 2024 – Conto alla rovescia per l’ottava edizione del Festival dei Cammini di Francesco che prenderà il via sabato 18 maggio preso il Cenacolo di Santa Croce a Firenze dove, alle 11, è in programma l’incontro “Il dono del creato” con il professor Telmo Pievani, Fra Giancarlo Corsini e la giornalista Giovanna Zucconi.

L’incontro, promosso dall’Opera di Santa Croce e dalla Fondazione Progetto Valtiberina, mira ad approfondire il tema della natura, concepita come dono concesso agli uomini a cui spetta il compito di conservarla e tramandarla nel tempo.

Entra nel vivo così l’edizione 2024 del Festival dei Cammini di Francesco, manifestazione eterogenea che raccoglie al suo interno convegni, presentazioni di libri, spettacoli serali e trekking che si ispira, da sempre, all’esperienza di Francesco e la sua testimonianza con lo scopo di creare spazi di confronto su tematiche francescane, ancora attuali dopo più di ottocento anni.

Il Festival proseguirà con le tappe in Valtiberina dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 9 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Festival dei Cammini di Francesco www.festivaldeicamminidifrancesco.it