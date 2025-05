“Esporre il cinema”: per la prima volta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, storica collaboratrice di Aki Kaurismäki

Arezzo, 15 maggio 2025 – Oltre cinquanta scatti che svelano la dimensione più intima e poetica del cinema di Aki Kaurismäki: si intitola “Dietro la scena, dentro il set dell’umano”, la mostra che per la prima volta porta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena (Malla) Hukkanen, celebre fotografa finlandese legata al regista da una collaborazione e amicizia lunga oltre quarant’anni. Curata da Armando Andria, Laura Vittoria Cherchi e Gabriele Monaco, l’esposizione fa parte del progetto Esporre il cinema, giunto alla sua quinta edizione, e inaugurerà sabato 17 maggio alle ore 18.30 negli spazi di Casa Masaccio, Centro per l’Arte Contemporanea a San Giovanni Valdarno.

La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio 2025. La mostra sarà inaugurata sabato 17 maggio, presso Palazzo d’Arnolfo (piazza Cavour, 1) alle ore 17: ci saranno i saluti istituzionali e l’introduzione con il critico e traduttore Rinaldo Censi e la storica del cinema Anna Masecchia, in dialogo con Armando Andria.

A seguire, alle 18.30 l’opening ufficiale della mostra presso Casa Masaccio (Corso Italia, 83, San Giovanni Valdarno). Dopo il conferimento del Premio Marco Melani 2024 (18° edizione - a cura di Armando Andria e Gabriele Monaco) ad Aki Kaurismäki, la mostra rappresenta un’estensione visiva e narrativa della sua opera attraverso lo sguardo fedele e ispirato della fotografa che più di ogni altra ha saputo coglierne la poetica.

L’evento Esporre il cinema nasce nel 2020 per mettere in dialogo la ricerca cinematografica e le arti visive affiancando l’ormai storico Premio Marco Melani, fondato e diretto da enrico ghezzi, con la volontà di celebrare la carriera di registi nazionali e internazionali che, con la loro creatività, hanno dato spazio alla sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico.

Le fotografie in mostra fanno parte della serie “Shadows in Paradise” e ripercorrono l'intera produzione cinematografica di Kaurismäki: dal 1984, anno in cui Malla Hukkanen entra a far parte del gruppo fisso di Kaurismäki sulla scena del film “Calamari Union”, sino al recentissimo “Foglie al vento”, l’ultimo lungometraggio realizzato nel 2023.

Lontani dal semplice reportage di scena, gli scatti di Malla si muovono su un registro poetico che combina documentazione e interpretazione sensibile, restituendo l’atmosfera visiva, ed esistenziale, dei film di Kaurismäki. Ogni fotografia è un frammento di tempo sospeso, un’immagine che racconta la fragilità, la dignità e il silenzio degli "ultimi" del cinema del regista. Il titolo della mostra suggerisce una doppia traiettoria dello sguardo: da un lato, Marja-Leena Hukkanen ci accompagna dietro la scena, dove si svela il volto umano e intimo del fare cinema.

Dall’altro, è in questo spazio appartato che il cinema di Aki Kaurismäki ci conduce dentro il set dell’umano: una dimensione dove l’esistenza è raccontata con sobrietà e compassione, nelle sue fragilità e nelle sue resistenze. Il percorso espositivo è infatti arricchito da una selezione video di sequenze tratte dai film di Kaurismäki, organizzate intorno a quattro ambienti ricorrenti del suo immaginario: gli interni domestici, rifugio e prigione insieme; i luoghi di lavoro, spazi di fatica e dignità; il bar, crocevia di solitudini e solidarietà; e il palcoscenico, dove la musica dal vivo rompe il silenzio e restituisce voce alle emozioni.

L’evento è organizzato da Casa Masaccio | Centro per l’Arte Contemporanea in collaborazione con Associazione Culturale H12 FILM e con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura. Il progetto grafico è a cura di Elena Cepollaro. Biografia Marja-Leena Hukkanen (nata Helin e nota Malla - 1959) è una delle più importanti fotografe di scena finlandesi: ha lavorato a più di 150 film e ha insegnato in svariate università.

Se, all’epoca degli studios, la fotografia di scena aveva raggiunto risultati notevoli anche in Finlandia (come a Hollywood, in Francia e nel Regno Unito), a partire dagli anni Sessanta si registra invece una certa trascuratezza all’interno di questo campo, almeno sino all’arrivo del lavoro di Malla.

Il suo legame con Aki Kaurismäki è iniziato oltre quarant’anni fa, sul set di uno dei primissimi film del regista, Calamari Union, del 1984. Da allora, Malla è una presenza costante del gruppo di Kaurismäki, come fotografa di scena e, per un certo periodo, anche come script-girl.

La sua ricerca trova ispirazione nei fotografi di scena dell’Agenzia Magnum e le sue opere fotografiche sono state esposte in tutto il mondo, da Parigi a New York, da Kuopio a Mosca. I suoi scatti sono stati pubblicati in due volumi, Shadows in Paradise. Photographs from the Films by Aki Kaurismäki (Otava, 1997), a cura della stessa Hukkannen, e Aki Kaurismäki (Wsoy, 2006), a cura dello storico del cinema finlandese Peter von Bagh, anch’egli unito da una profonda e decennale relazione d’amicizia ad Aki Kaurismäki.