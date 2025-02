Dante. Sabato evento a Montevarchi

Arezzo, 06 ottobre 2021 - Proseguono in Valdarno gli eventi organizzati in occasione dei 700 anni dalla scomparsa del grande Dante Alighieri. Sabato 9 ottobre alle 17, a Montevarchi, i locali dell'ex Politeama, si terrà il terzo appuntamento con il ciclo di conferenze dedicate a Dante Alighieri dal titolo “Dante, l’arte, la storia e gli artisti” con l’intervento di prestigiosi storici dell’arte. Il ciclo di conferenze è curato da Antonio Natali, direttore della Galleria degli Uffizi tra il 2006 e il 2015. Il ciclo di conferenze è organizzato e curato dalla Sezione Soci Coop di Montevarchi e San Giovanni Valdarno e rientra all'interno degli eventi che fanno parte della rassegna "L'amor che move il sole e l'altre stelle - Montevarchi celebra Dante" organizzato dal Sistema Culturale della Città. Gli incontri si svolgeranno all'interno dell'ex Politeama e non come comunicato in precedenza presso l'Auditorium Comunale, in quanto a seguito della normativa anticovid, in grado di poter ospitare un numero maggiore di persone. Al riguardo si ringrazia l’Associazione Culturale MAHmutt che ha messo a disposizione i locali.

Sabato 9 ottobre il tema affrontato sarà “1465 Imago Facit: il Dante di Domenico Michelino nel Duomo di Firenze”, con una lezione tenuta da Anna Maria Bernacchioni, collaboratrice del Dizionario Biografico degli Italiani. Annamaria Bernacchioni, storica dell’arte e collaboratrice del Dizionario Biografico degli Italiani, insegna presso la Facoltà di Lettere e filosofia di Firenze. Ha contribuito alla realizzazione di diverse pubblicazioni. Tra queste, ricordiamo il volume di Giampaolo Trotta “Gli antichi chiassi tra Ponte Vecchio e Santa Trinita: storia del rione dei Santi Apostoli, dai primi insediamenti romani alle ricostruzioni postbelliche” (Firenze, 1992), oltre alle “opere curate da Anna Padoa Rizzo Benozzo Gozzoli in Toscana” (Firenze, 1997) e “Arte e committenza in Valdelsa e Valdera” (Firenze, 1997). Queste collaborazioni sono state seguite da ricerche poi apparse in raccolte collettive Per partecipare alla conferenze è obbligatoria la prenotazione al numero 3298077420. Si ricorda che gli eventi sottostanno alla normativa anticovid con la necessità di dover presentare all'ingresso il green pass. Una misura che vale per gli eventi, in particolare per quelli al chiuso.