Dal palco alla platea: tornano i laboratori teatrali di SpettAttori

Arezzo, 11 novembre 2024 – Un progetto per vivere la stagione di prosa del teatro Petrarca da spettatori consapevoli e informati. La Libera Accademia del Teatro rinnova l’appuntamento con SpettAttori che, tra mercoledì 27 novembre e martedì 18 marzo, proporrà un ciclo di quattro laboratori a partecipazione gratuita finalizzati a promuovere un nuovo approccio alla fruizione degli spettacoli attraverso una doppia prospettiva dalla platea al palcoscenico e viceversa.

Questa iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Guido d’Arezzo, sarà tenuta da Amina Kovacevich e Samuele Boncompagni con la volontà di proporre un’originale esperienza teatrale aperta a tutti in cui approfondire le diverse opere dal duplice ruolo dell’attore e dello spettatore.

Ogni incontro prevede un laboratorio ospitato tra le 19.00 e le 20.00 nella sala multimediale della stessa Fondazione in Corso Italia 102 che anticiperà la visione del vero e proprio spettacolo al Teatro Petrarca. Il programma di SpettAttori verrà aperto il 27 novembre in occasione di “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare che sarà messo in scena da Lodo Guenzi e Sara Putignano, poi proseguirà mercoledì 15 gennaio con “Guerra e pace” di Lev Tolstoj e mercoledì 26 febbraio con “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, terminando infine martedì 18 marzo con “Fedra” di Jean Racine.

I laboratori offriranno un’opportunità di scoperta, approfondimento, interpretazione e sperimentazione di queste opere dal punto di vista dell’attore attraverso la spiegazione delle dinamiche del palcoscenico, la conoscenza dell’autore, del testo e dei personaggi, la prova di alcune scene e l’approfondimento delle diverse componenti espressive, mimiche, posturali o interpretative.

Questo momento configurerà una vera e propria formazione alla successiva fruizione dello spettacolo dal ruolo dello spettatore, potendo così godere di una modalità di fruizione maggiormente consapevole e informata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333/566.39.28 o 338/900.17.99.

«SpettAttori - ricorda Amina Kovacevich, - è un progetto della Libera Accademia del Teatro che si rinnova ormai da molti anni, andando a proporre una completa formazione all’arte del teatro come “spettatori in azione”, con esercizi rivolti a tutti per aiutare la comprensione dei testi.

Ringraziamo la Fondazione Guido d’Arezzo per aver rinnovato il proprio sostegno a questo originale progetto che permette di vivere da protagonisti la stagione di prosa del teatro Petrarca, sperimentando alcune scene dei singoli spettacoli prima della loro visione».