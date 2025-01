Cortona, «Gino Severini e Piero Pacini: storia di un percorso di amicizia e stimoli artistici»

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Dopo l'arricchimento delle collezioni civiche con l'ultima donazione alla città natale di un nucleo di opere di Gino Severini (Cortona 1883 - Parigi 1966) da parte della figlia Romana Severini, e dopo il nuovo allestimento delle sale del Maec dedicate all'artista, si terrà il 1 febbraio 2025 alle ore 16.00 a Palazzo Casali, la prima di una serie di conferenze in programma fino all'estate, con studiosi ed esperti di rilievo internazionale, dedicate a questo protagonista indiscusso dell'arte del Novecento.

«Gino Severini e Piero Pacini: storia di un percorso di amicizia e stimoli artistici» con Paolo Bruschetti, segretario e vice lucumone dell'Accademia Etrusca, è il titolo del primo degli incontri che illumineranno differenti aspetti della figura e dell'opera di Severini. L'appuntamento segna di fatto l'avvio del programma di iniziative riunite nel titolo «Gino Severini a Cortona.

Un artista internazionale nella sua città. Percorsi, testimonianze ed eventi» in calendario quest'anno. Iniziative volte a preparare il terreno per le celebrazioni del 2026 - nel sessantennale dalla scomparsa del Maestro - valorizzando, in particolare, il patrimonio diffuso e le testimonianze cortonesi di Severini che, vissuto tra Parigi e Roma, non dimenticò mai la sua città e la sua terra, considerate centrali nella vita e nell’arte come ben evidenzia il logo creato per l'occasione.

Il progetto e il programma degli eventi messi a punto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Accademia Etrusca e del Maec, con l’organizzazione di Villaggio Globale International - progetto vincitore del Pac2024 Piano per l'Arte Contemporanea, e quindi sostenuto dalla Direzione generale per l'Arte contemporanea del Ministero della Cultura - verranno presentati in occasione dell'incontro dalla curatrice Daniela Fonti, storica dell'arte e tra i massimi esperti dell'autore, cui si deve anche, con Romana Severini, il percorso espositivo delle sale tematiche del Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona. NB.

In occasione della presentazione di sabato 1 febbraio, i giornalisti potranno incontrare la dottoressa Fonti, il sindaco Meoni e l'assessore Attesti per realizzare interviste. Appuntamento ore 15,30 in sala Medicea con opportunità di realizzare le immagini nelle sale Severini del Maec.