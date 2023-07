Bibbiena torna al medioevo con l’edizione estiva del Carnevale storico

Arezzo, 21 luglio 2023 – Ci siamo: la due giorni dedicata all’edizione estiva del Carnevale storico entra nel vivo.

Da una settimana il centro storico di Bibbiena è già addobbato con le bandiere dei due rioni: i giallo-rossi fondaccini (popolani) ed i bianco-azzurri piazzolini (nobili). Gli appuntamenti sono numerosi per tutti gli appassionati di questa antica rievocazione che affonda le sue radici nel lontano 1337, quando nel paese governava la famiglia dei Tarlati.

Si inizia sabato mattina, dalle ore 10.30 alle 12, con la consegna degli abiti a tutti quelli che intendono vivere da dentro la manifestazione. Si prosegue alle ore 20.30 con “Il banchetto alla corte del Tarlati” che prevede un menù rinnovato ma sempre ricco di portate, con antipasti e quattro portate servite al tavolo, tra cui ravioli all’ortica fatti a mano, lasagne di verdure, arrosto misto con insalata e fagioli dall’occhio, oltre a pane e dolci dell’epoca.

L’evento è unico nel suo genere perché nell’antico chiostro dell’ex convento di San Lorenzo, solo per i commensali, sono previste le esibizioni dei Cantori del Tarlati, dei Musici di Subbiano, delle ballerine di Universo Danza e gli spettacoli di giocoleria di Laura Baldini.

Immancabile anche la bella Bartolomea che quest’anno è interpretata da Elena Gentile. Prenotazioni al numero 333-4812206 o prevendita dalla Tabaccheria Fratta in piazza Roma. Chi si è perso la cena potrà però partecipare all’evento in programma domenica dalle 21, quando è previsto il corteggio storico per le “lastre” del centro, con arrivo in piazza Tarlati, dove si terrà l’antica sfida del Carraccio tra giovani fondaccini e piazzolini, questi ultimi impegnati a riconquistare l’ambita pala vinta nell’edizione 2022 dal rione del Fondaccio.

A presentare la serata Lenny Graziani. Visto lo sforzo fisico che comporta il tiro del Carraccio, alla sfida si alterneranno spettacoli di danza, giocoleria, bandiere e fuoco. Tra i figuranti, provenienti anche da Montevarchi, Chiusi della Verna e Subbiano, ci sono quest’anno i gemelli francesi di Boulazac, non nuovi a questa esperienza e grandi amanti del Carnevale storico per la sua peculiarità.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Bibbiena, grazie agli sponsor Miniconf e Tecnoquadri. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Una tradizione che si ripete e che rappresenta la grande forza di un territorio come il nostro. Siamo fieri di poter sostenere le nostre associazioni cittadine che con passione e abnegazione portano in dot al futuro il sapere e i valori del passato.

Ringrazio tutti i volontari del Carnevale storico, tutti coloro che nel corso dell’anno si impegnano per mantenere in vita questo patrimonio condiviso, il più antico d’Italia che oggi vogliamo celebrare con gioia nel nostro centro storico che oggi può godere di nuove installazioni e di un grande patrimonio artistico.

Siamo inoltre felici e orgogliosi come amministratori del fatto che le manifestazioni cittadine possano essere riproposte in luoghi di pregio come il Chiostro di san Lorenzo di recente ristrutturazione”.