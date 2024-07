Anghiari omaggia Puccini nel centenario della morte con un recital dedicato all’artista

Arezzo, 24 luglio 2024 – Anche Anghiari vuole dedicare un evento commemorativo a Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte: in programma mercoledì 31 luglio alle 21,30 nella suggestiva Piazza del Popolo di Anghiari, andrà in scena “L’altro Giacomo”, uno spettacolo che unisce musica, narrazione, ironia restituendo al pubblico un personaggio irrequieto e ricchissimo di sfaccettature, colto nella sua intimità di marito e amante.

Dopo le “cartoline pucciniane” dei due anni precedenti, la scelta quest’anno è ricaduta su un evento teatrale di grande spessore, che mette in scena il compositore e l’uomo, il genio con le sue “arie eterne” e la persona con le “fascinose debolezze”.

L’idea di portare in scena “l’altro Giacomo”, l’uomo, il privato del maestro Puccini, che solitamente rivive attraverso le sue opere e le arie, ancora oggi capaci di suscitare emozioni uniche e inconfondibili è di Renato Raimo, attore, regista e autore.

La direzione musicale è del maestro Carlo Bernini che ha sostenuto e condiviso sin dagli inizi il progetto. Vi saranno inoltre Chiara Maria Battaglia nel ruolo di Elvira (moglie di Giacomo), il soprano Rachel Stellacci e il tenore Vladimir Reutov. Carlo Bernini e Massimo Salotti al pianoforte”. Lo spettacolo mostra un Giacomo più intimo, senza cravatta e cappello, con il suo baffo e il sigaro acceso, come doveva apparire quando veniva a caccia in Valtiberina: uomo, oltre che genio.

Egli si lascia andare a confidenze e confessioni sui suoi incanti e disincanti, libero da inibizioni, con quel guizzo ironico di cui è intriso il suo DNA toscano. Giacomo racconta e si racconta impudentemente, legando le sue esperienze personali alle arie immortali che da esse prendono forma.

“Si tratta di un evento di spessore che vede ancora una volta la sinergia di più enti ed associazioni – ha dichiarato l’assessore alla cultura Alberica Barbolani da Montauto – lo scenario che Anghiari ci regala in notturna sarà illuminato dalla La vicenda umana di Giacomo che si intreccia a melodie eterne come “Cortese Damigella” dalla Manon Lescaut, “O soave Fanciulla” dalla Bohème, il “Tra voi donne brune e bionde” e ancora “Donna non Vidi Mai”, entrambe da Manon Lescaut, fino ad arrivare al “Un bel di Vedremo” da Madame Butterfly e per finire con il “Nessun dorma” da Turandot”.

L’Altro Giacomo” sceneggiatura originale di Renato Raimo e Kriss B Writer è una grande produzione dell’Associazione Culturale Green_Theatre e Fondazione Festival Pucciniano, che ha ottenuto il sostegno e il patrocinio del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, dei comuni dei Luoghi di Puccini, Lucca, Viareggio, Montecarlo di Lucca, Anghiari, e la collaborazione della Fondazione Puccini di Lucca. Lo spettacolo è offerto da Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. L’ingresso è gratuito.