Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber al Verdi con The Approach

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino accende le luci sul 2025 con il primo appuntamento annuale della stagione teatrale.

Venerdì 10 gennaio, con inizio alle 21:15, protagoniste della scena saranno Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber in “The Approach” di Mark O’Rowe, scene e regia di Andrea Macaluso, assistente alla regia Anita Donzellotti, traduzione di Anna Rusconi per una produzione Il Lavoratorio.

L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. “The Approach”, dell’irlandese O’Rowe, porterà sul palco del Verdi tre donne. Tre conversazioni che si svolgono nell’arco di cinque anni e che ci fanno entrare nella vita personale di Anna, Cora e Denise.

Cosa si rivelano a vicenda? Cosa ha da nascondere ognuna di loro? Quale mistero avvolge le loro vite? Solo quando tutti i dettagli inizieranno a divergere, ci si renderà conto che si sta giocando un sottile gioco di sopravvivenza. “The Approach” è un puzzle di rara complessità, un raffinato thriller psicologico che indaga l’autenticità dei rapporti umani e il profondo, costante bisogno di dare un senso al proprio mondo.

Quanto ci conosciamo veramente? Sappiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno? E quando chiediamo, c’è qualcuno che ci ascolta? Un’opera sull’essere umano, un’esplorazione del tradimento e un appello ad ascoltare attentamente.

Prima che sia troppo tardi. Ingresso: platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Riduzioni: carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta); biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8.

Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze. Info e prevendite presso: Monte San Savino, Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272, lunedì ore 15 – 18, mercoledì ore 10 – 13, giovedì ore 15 – 18; Arezzo, Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961, dal lun. al ven. ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Prevendita online su Ticketone.