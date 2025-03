A “Le piazze del sapere” la presentazione di “Non c'è due senza uno. Nel lavoro ogni passo conta”

Arezzo, 19 marzo 2025 – Prosegue la rassegna Le piazze del sapere, iniziativa dedicata alla promozione della lettura, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e l'associazione culturale Pandora.

Sabato 22 marzo, alle 17,30, a Palomar – Casa della Cultura, si terrà la presentazione del libro Non c'è due senza uno. Nel lavoro ogni passo conta di Gianmarco Guerrini (Aska Edizioni).

"Il nostro futuro di adulti lo iniziamo a scegliere da ragazzi, prendendo o meno le strade imposte dall'esterno o seguendo le intuizioni personali. Non c’è due senza uno somiglia a un romanzo d’impresa, in cui il grande protagonista è il bisogno di svolgere un mestiere che ci rispecchi il più possibile, costi quel che costi.

Sono felice di presentare il mio libro a San Giovanni Valdarno nell’ambito di una rassegna prestigiosa come Le piazze del sapere. Sarà un piacere confrontarmi e dialogare con il pubblico presente”, ha dichiarato l’autore.

Il volume esplora l'intreccio tra vita personale e le trasformazioni del mercato del lavoro italiano, raccontando la storia di un imprenditore toscano e le sue riflessioni sull'evoluzione economica e culturale del Paese.

L’opera affronta il tema dell’innovazione senza teoria né retorica e riflette sulla creazione di una busta paga come simbolo del lavoro dipendente, sottolineando il ruolo sempre più centrale della cultura nelle Risorse Umane.

Non c'è due senza uno offre una prospettiva rara e personale su come adattarsi e prosperare in un ambiente lavorativo in continua evoluzione, rappresentando una lettura essenziale per chiunque voglia approfondire le sfide e le opportunità del mondo del lavoro contemporaneo. Oltre all’autore, interverranno Stefania Zolotti, giornalista e direttrice di SenzaFiltro, e Stefano Chiassai, fashion designer.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Giammarco Guerrini, (1965) è fondatore e AD di Gefar, società di consulenza del lavoro e amministrazione del personale e, nel 2020, ha creato Gefar Academy. Con una formazione economica e una passione per l’informatica e il design, si è sempre focalizzato su welfare e benessere aziendale e dal 2022 è AD di Wefar.

È ideatore e proprietario di Gefar Net, GefarApp e GefarApp S. e vincitore del premio “Professionista Digitale 2016/2017”dell’Osservatorio Digital Innovation School of Management al Politecnico di Milano per la soluzione Workforce&Satisfaction e nel 2018 ha ricevuto la Menzione d’onore “Professionista Digitale 2017/2018” per la soluzione GefarApp S.

È coautore del libro “Non bastavano i buoni pasto?: Il welfare nelle PMI: come e perché prendersi cura delle proprie persone” e del successivo aggiornamento nel 2020.