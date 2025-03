8 marzo: iniziativa unitaria di Koinè, Pronto donna, MeFirst, Oxfam e PariMerito

Arezzo,5 marzo 2025 – Cooperazione sociale, associazionismo, volontariato: il Terzo settore si mobilita unitariamente per l’8 marzo.

“Parole, non solo parole” è in programma per sabato prossimo, alle ore 10, alle Logge del Grano di Arezzo. Ecco i temi in discussione dopo l’introduzione della presidente di Koinè, Elena Gatteschi.

“La lotta alla violenza di genere, dalle parole all'azione” (Ursula Armstrong, Presidente Associazione Pronto Donna), “Rivoluzionare il concetto di maternità e il proprio mindset” (Cristina Di Loreto, psicologa e fondatrice di MeFirst), “L'esposizione a vulnerabilità multiple” (Clara Bigiarini, Oxfam Italia lntercultura), “Chi ha detto che non contiamo?

Parità di genere in ambito economico “ (Dalila Bachis, Associazione di Promozione Sociale PariMerito. “Per noi – sottolinea Elena Gatteschi – l’8 marzo è ogni giorno. Koinè ha 840 addetti, dei quali oltre il 90% sono donne.

La componente femminile è di gran lunga predominante nel Consiglio d’amministrazione e nei ruoli direzionali. Ma, soprattutto, abbiamo una costante attenzione ai diritti delle donne in termini di formazione, possibilità di carriera, tutela della maternità.

Le nostre socie hanno, in gran parte, un’età molto bassa e la cooperativa mette in atto ogni azione che consenta loro di conciliare tempi di vita e di lavoro”.