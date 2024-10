Zero code per le analisi del sangue. Nuova modalità di prenotazione online

Novità per chi prenota le analisi del sangue. L’Asl ha incluso nella piattaforma online alcuni centri prelievo della provincia. Basta accedere al sito: https://zerocode.sanita.toscana.it e compilare la richiesta inserendo anche i dati della ricetta elettronica dematerializzata. I punti per i quali è possibile prenotare sono: centro prelievi Baldaccio di Arezzo, centro socio sanitario di San Giovanni Valdarno, centro socio sanitario di Montevarchi, quello di Badia Tedalda e quello di Sestino. L’attuale sistema di prenotazione nelle farmacie e negli sportelli della provincia rimarrà in uso per tutti i centri prelievo. La nuova modalità si aggiunge e non si sostituisce. La procedura prevede la possibilità di scegliere il luogo e la data/ora preferita fra quelle disponibili. Tutte le persone che non hanno dimestichezza con le piattaforme online, per assistenza alla prenotazione, possono fare riferimento agli sportelli Cup. La piattaforma è accessibile anche dai Totem Punto Sì dislocati nei plessi dell’azienda sanitaria. "Il portale ZeroCode, grazie all’impegno della Regione, permetterà un accesso più semplice e veloce alle prestazioni" dichiara Alessandro Militello, direttore gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino.