Zenzero Fest, arriva Valentina Cebeni con "Mandorle amare"

Ispirata a fatti realmente accaduti, è la storia della famiglia Conforti, maestri confettieri, quella narrata dalla scrittrice Valentina Cebeni in "Mandorle amare" (Sperling&Kupfer), protagonista oggi domenica 13 ottobre alle 18 del secondo appuntamento di Zenzero Fest.

Un romanzo che si snoda in un arco temporale compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni Duemila, nel quale le vite dei personaggi si intrecciano e incantano il lettore in un’atmosfera di dolcezza narrativa che Valentina Cebeni, autrice di grandi storie, ha ancora una volta magistralmente delineato.

Dentro, la capacità di descrivere le epoche e di sondare l’animo umano, ponendo l’attenzione sul ruolo della donna e sulla "veste" che l’universo femminile dovrebbe indossare agli occhi dei più.

Cecilia ed Achille, Carlo e Rosa, Ettore, Paride e soprattutto la ribelle Rebecca sono i protagonisti di una vita che la penna raffinata e garbata di Valentina Cebeni ha reso avvincente e indimenticabile. L’appuntamento con Valentina Cebeni è alle 18:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.

Zenzero Fest è promosso da Officina Rilancio Arezzo ed organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, con il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. Il 20 ottobre sarà la volta di Giovanni Tosco e del suo libro "Sparwasser. L’eroe che tradì" (Minerva Edizioni), un libro che ricostruisce la vicenda sportiva e umana di Jurgen Sparwasser, negli anni ’70 calciatore della Germania Est, prima eroe per aver segnato un gol decisivo alla Germania occidentale poi "traditore". La rassegna letteraria si chiude il 27 ottobre con "Gli invisibili di San Zeno" (Mondadori) di Alessandro Maurizi. Tutti gli incontri alle 18 a ingresso libero.