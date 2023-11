Zaffaroni non si nasconde:: "Con il Bari vogliamo fare risultato"

SALÒ (Brescia)

Con sei punti di ritardo dalla salvezza, la FeralpiSalò deve affrettarsi a cambiare il passo. Una svolta che, nonostante le assenze in difesa e qualche indisponibilità di troppo, può e deve arrivare già nel match odierno (fischio d’inizio alle 14) al Garilli di Piacenza con un avversario che sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori come un Bari sospinto da una serie di cinque risultati utili consecutivi. Proprio la continuità potrebbe rappresentare un toccasana per la squadra di mister Zaffaroni che conferma: "Sarà fondamentale fare risultato. In questo momento non abbiamo ancora tutte le carte da giocare, quindi dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando molto sul non mollare e sui diversi momenti della partita, bisogna essere in grado di leggere le varie situazioni. Mi aspetto una gara dove ci sarà da lottare su tutti i palloni. Il Bari è una squadra forte ed ha individualità importanti".

Ancora una volta il tecnico gardesano allenta la pressione della vigilia e non vuole assegnare etichette particolari all’incontro odierno: "Non parlerei di spartiacque, definirei il match col Bari una gara nella quale la squadra deve dimostrare che con le difficoltà del momento è in grado di tirare fuori una prestazione di alto livello".

Sul fronte della formazione il dubbio principale riguarda la difesa, dove dei centrali di ruolo è a disposizione solo Ceppitelli. Mister Zaffaroni dovrà affiancargli due esterni come Bergonzi e, probabilmente, Martella. Per il resto, per fronteggiare il Bari serviranno l’orgoglio e l’attenzione che non possono più mancare alla matricola gardesana.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Zennaro (Kourfalidis), Fiordilino, Balestrero, Letizia; La Mantia, Butic. Lu.Ma.