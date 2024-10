Youth Festival. Roberto Pasquini dirige i giovani

Dopo il tutto esaurito al Teatro Petrarca del primo appuntamento con le star Giovanni Andrea Zanon, Weronika Dziadek e LiLa insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra prosegue la V edizione di "Youth Music Festival", la rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della musica classica ai più giovani. Oggi alle ore 19 al Teatro Petrarca si terrà il concerto con l’Orchestra Giovanile Aretina, composta dai migliori musicisti di Arezzo e provincia di età compresa tra i 13 e i 26 anni e diretta dal fondatore Roberto Pasquini. L’Orchestra, che dal 2011, anno della sua fondazione, si è imposta nella Regione Toscana come uno dei progetti didattici e musicali di riferimento e con più di 50 concerti al suo attivo e collaborazioni con importanti musicisti del panorama internazionale, proporrà per l’occasione musiche di Mozart - Serenata No. 13 "Eine kleine Nachtmusik", K 525 S. Barber Adagio per archi, Op. 11 -, Mendelssohn - Sinfonia No. 10 per archi, MWV N 10 - e Britten - Simple Symphony, Op.4.

"Youth Music Festival", che propone quattro concerti fino a domenica 27 ottobre, è accompagnato da una serie di incontri nelle scuole della città, tenuti dallo stesso Zanon e dai musicisti protagonisti dei concerti; è nata dalla volontà di creare un progetto musicale per attrarre i ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica e per proporre Arezzo come punto d’incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra Marjorie Layden, presidente della World Ethic and Leadership Foundation (WEL Foundation) e Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio (info: www.fondazioneguidodarezzo.com; biglietti: discoverarezzo.ticka.it).