XXXIIª edizione del Premio europeo di teatro popolare "Il Giogo" a Montagnano

Seconda settimana con il teatro popolare sotto il cielo di Montagnano, qui fino all’8 luglio c’è il Premio europeo di teatro popolare "Il Giogo" - arrivato quest’anno alla sua XXXIIª edizione. Questa sera alle 21,30 va in scena la ‘Compagnia Teatrale Il Carro’ di Corciano con "La badante", regia di Cesare Giugliarellie, domani sarà la volta ’Attori per caso’ di Firenze Con "La fortuna con la F maiuscola", regia di Gerardo Caso. Finale nel weekend: venerdì in scena la compagnia "Il Giogo" di Montagnano con "Gedeone" per di Roberto Arrigucci. Sabato "Cena sotto le stelle", alla compagnia vincitrice andrà "Il Giogo". Ospiti il giornalista Giammarco Sicuro, il baritono Mario Cassi e il giornalista Filippo Anastasi.