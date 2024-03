Weekend speciale al castello. Visite guidate in abiti medievali per il Capodanno dell’Annunciazione

di Sonia Fardelli

Capodanno dell’Annunciazione a sabato e domenica al castello dei Conti Guidi con visite guidate in costume medievale dedicate a ripercorrere le gesta della battaglia di Campaldino e alla "presenza" del sommo poeta Dante Alighieri. Domani alle 17 nel salone delle feste sarà proiettato il docufilm "Mirabile visione: Inferno" del regista Matteo Gagliardi girato anche a nel 2021 in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Le visite guidate sono oggi alle 16 e domani alle 11 su prenotazione ad [email protected] o telefonando allo 0575 520516.

"Il Capodanno dell’Annunciazione è un suggestivo evento – dice l’assessore alla promozione del territorio Marco Seri – che celebra il tradizionale capodanno toscano che indicava l’inizio dell’anno il 25 marzo, giorno della festa dell’Annunciazione. Proprio per ricordare questa antica traccia della storia toscana, il Consiglio Regionale ha deciso di istituire la festa delle associazioni di rievocazione storica, culturali, e sociali presenti nella nostra regione e sostenere varie iniziative promosse nei territori. partecipa a distanza organizzando nel fine settimana suggestive visite guidate in costume medievale e la proiezione di un docufilm girato anche a . Ancora un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio, immergersi nella storia e cultura e per rivivere le nostre tradizioni popolari".

"L’obiettivo del Capodanno dell’Annunciazione è quello – dice l’assessore alla cultura Silvia Vezzosi – di tenere ben salde le radici della nostra storia. Conoscere e ricordare il nostro patrimonio culturale e storico è indispensabile per la crescita culturale, economica e sociale di ciascuno di noi. Noi festeggiamo anche con il Dantedì, il, 25 marzo giorno istituito dal Ministero della Cultura nel settecentenario dantesco. Altra iniziativa in calendario la mostra personale "Sguardi" di Ronnie Brogi, allestita all’interno della sala delle ex scuderie del castello, visitabile fino al primo aprile. Un talentuoso ed apprezzato artista iperrealista poppese ed autodidatta, vincitore ex aequo della seconda edizione del premio d’arte Campaldino 2023 realizzato in collaborazione con l’assessorato alla promozione del territorio".