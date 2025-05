Comitato di via Fiorentina: “Ancora una volta subiamo le conseguenze di decisioni non annunciate”

Arezzo, 15 maggio 2025 – “Lunedì mattina ci siamo ritrovati, commercianti e residenti, con una corsia transennata per l’esecuzione di nuovi lavori nel tratto di Via Fiorentina che va dalla svolta di Via dell’Orciolaia fino all’incrocio e da questo in avanti in direzione San Leo” così il comitato Via Fiorentina.

“A dire degli operai, trattasi di altri lavori di spostamento di sottoservizi, questa volta delle condutture del gas di durata due giorni. Lavori a quanto pare che il Comune ha fortemente voluto che iniziassero lunedì, senza tener conto che dal 10 al 13 maggio era prevista la Fiera dell’oro presso Arezzo Fiere e Congressi, pur essendone consapevole il Sindaco, il quale ha inaugurato l’evento con il Ministro Piantedosi.

Traffico in tilt, disorientamento e disagi degli automobilisti, dei pedoni e dei vari operatori del settore di cui una parte di essi alloggiante proprio presso un Hotel della stessa via. Ancora una volta subiamo le conseguenze di decisioni non solo non condivise con i cittadini interessati ma addirittura neanche preannunciate.

Rileviamo in questo modus operandi mancanza di rispetto e attenzione verso tutti i cittadini ed in particolar modo verso noi commercianti e residenti della zona che subiamo da anni le conseguenze di scelte progettuali sbagliate, di lavori impattanti con la qualità della vita e dannosi per le attività commerciali, di ritardi e svariati incauti annunci di inizio lavori da parte dell’Assessore competente, tutti slittati, come da ultimo, e solo per ora, quello che prevedeva l’inizio nella seconda metà di aprile.

Siamo stanchi di questo atteggiamento perpetrato da parte dell’Amministrazione Comunale con il quale viene inficiato il corretto rapporto con noi cittadini, senza consentirci la conoscenza e la partecipazione a scelte che li riguardano".