Cinquanta scatti inediti. Eccezionale mostra a Casa Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 15 maggio 2025 – Oltre cinquanta scatti inediti per raccontare la poetica silenziosa e struggente di uno dei maestri del cinema contemporaneo. Sabato 17 maggio apre a Casa Masaccio – Centro per l’Arte Contemporanea la mostra “Dietro la scena, dentro il set dell’umano”, prima esposizione italiana dedicata al lavoro della fotografa finlandese Marja-Leena Hukkanen, nota anche come Malla, che da oltre quarant’anni accompagna da dietro l’obiettivo i film del regista Aki Kaurismäki. Curata da Armando Andria, Laura Vittoria Cherchi e Gabriele Monaco, la mostra è parte del progetto Esporre il cinema, giunto alla sua quinta edizione, e sarà visitabile fino al 27 luglio 2025. L’inaugurazione è prevista sabato 17 maggio alle ore 17.00 presso Palazzo d’Arnolfo (piazza Cavour, 1), con i saluti istituzionali e un incontro con il critico e traduttore Rinaldo Censi e la storica del cinema Anna Masecchia, in dialogo con Armando Andria. A seguire, alle 18.30 l’opening ufficiale negli spazi di Casa Masaccio (Corso Italia, 83).

La mostra arriva a poche settimane dal conferimento ad Aki Kaurismäki del Premio Marco Melani 2024, giunto alla sua 18ª edizione. Un omaggio che trova naturale prosecuzione nel lavoro di Hukkanen, testimone privilegiata e parte integrante del percorso creativo del regista finlandese, con cui ha collaborato fin dal 1984 sul set di Calamari Union. I suoi scatti, tratti in particolare dalla serie Shadows in Paradise, non sono semplici fotografie di scena: sono frammenti sospesi che raccontano la fragilità, la dignità e il silenzio degli ultimi, i veri protagonisti del cinema di Kaurismäki. Il titolo dell’esposizione suggerisce un duplice movimento dello sguardo: da una parte l'accesso al "dietro le quinte" del cinema, dall’altra un'immersione nel cuore dell'umano, dove la macchina da presa si fa specchio di esistenze minime ma cariche di senso.

Il percorso espositivo è arricchito da una selezione video con sequenze tratte dai film del regista, organizzate attorno a quattro ambienti simbolici del suo immaginario: gli interni domestici, i luoghi di lavoro, i bar e i palcoscenici musicali. Un racconto visivo che intreccia cinema, fotografia, realtà e finzione, in una narrazione coerente e profondamente empatica. L’iniziativa è promossa da Casa Masaccio | Centro per l’Arte Contemporanea in collaborazione con l’Associazione Culturale H12 FILM e con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura. Il progetto grafico è firmato da Elena Cepollaro. Nata nel 1959, Marja-Leena “Malla” Hukkanen è una delle più importanti fotografe di scena finlandesi. Ha lavorato a oltre 150 film e insegnato in varie università. Il suo approccio, ispirato ai grandi fotografi di scena dell’Agenzia Magnum, ha rivoluzionato il modo di raccontare il cinema finlandese attraverso la fotografia. I suoi scatti sono stati esposti in tutto il mondo e raccolti in due importanti volumi: Shadows in Paradise (1997) e Aki Kaurismäki (2006), quest’ultimo curato dallo storico del cinema Peter von Bagh.