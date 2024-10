Weekend con le Giornate Fai d’Autunno, l’omaggio a Vasari

In occasione della tredicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, manifestazione nazionale organizzata dal Fai in tutta Italia, la Delegazione Fai di Arezzo e Provincia propone un percorso inedito dedicato a Giorgio Vasari per celebrare il genio del grande artista aretino, a 450 anni dalla morte. L’itinerario prenderà avvio presso il celebre Palazzo delle Logge Vasariane, simbolo architettonico della città, ideato da Giorgio Vasari nel 1572. "Avremo l’occasione di visitare il Teatro Vasariano, realizzato tra 1580 e il 1586, custodito all’interno del Palazzo nell’estremo lato nord, oggi riconvertito in sala polifunzionale per le arti e la cultura. Il percorso proseguirà all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici con la visita della mostra "Honorata e Gratiosa - La Loggia di Giorgio Vasari" a cura di Francesca Chieli, che, attraverso un ampio corpus documentario, illustra la genesi di una delle ultime espressioni dell’ars aedificatoria vasariana". I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del Liceo Classico Petrarca e Piero della Francesca, giovani guide preparate con la necessaria formazione dai loro Professori e del FaiI. Le visite saranno animate dalla rappresentazione in costume a cura di alcuni studenti sezione Rondine del Liceo. Punto di ritrovo la postazione Fai sotto le Logge . Stamani si terranno 3 visite guidate riservate agli iscritti Fai e a chi si iscrive al Fai in loco, (info 388/6553385). Presso la sede dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, la Dott.ssa Elisa Boffa guiderà i soci Fai prenotati alla scoperta dei tesori bibliografici custoditi nel catalogo dell’istituzione aretina. La visita sarà per gruppi di 15, alle 9.30, 11 e 12. oggi visite ogni mezz’ora dalle 15 alle 17. Alle 18 al Teatro Vasariano conferenza del Prof. Claudio Santori "Vasari novelliere toscano", a cui seguirà l’esibizione dei due cantori Paolo Fabbroni e Rossana Damianelli. Domani visite ogni mezz’ora 10-12 e 15-17. Alle 18 al Vasariano esibizione dei due cantori Paolo Fabbroni e Rossana Damianelli.