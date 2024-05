Weekend con i Dandy Days. I maestri dello stile in città

I primi 56 anni della Fiera Antiquaria, saranno un compleanno da ricordare. Tantisisme le collateriali alla mostra mercato che per tutto il weekendd invaderà le strade del centro. Domani e domenica, ad Arezzo si rinnovano infatti i DandyDays. La città accoglie il singolare raduno dei maestri di stile che con la Fiera Antiquaria hanno in comune i valori della bellezza e dell’eleganza. L’evento, giunto alla sua ottava edizione e nato da un’idea dell’esperto barbiere Alessio Ginestrini e della moglie Stefania Severi, ha uno scopo benefico: i fondi raccolti verranno donati a “Casa Thevenin” che accoglie bambini con problemi familiari e ragazze madri in situazioni di disagio. "I fondi raccolti saranno destinati al miglioramento degli alloggi destinati alle donne vittime di violenze e ai loro figli - spiega Sandro Sarri, presidente di Casa Thevenin - circa 50 i dandy da tutta Europa pronti ad arrivare ad Arezzo". Domani al Prato anche le telecamere di Mediaset. Tanti gli ospiti: Stefano Agnoloni, maestro di stile, Niccolò Cesari, brand ambassador e la moglie Eva Berni, Jean Pierre Xausa in arte Mr JP, Andrea Raffaelli influencer e autore de “The italian gentleman“, Damiano Landi, console del Touring club e Valentino Odorico, giornalista di moda. Domani alle 9 ritrovo di dandy e gentleman nell’Atrio d’onore della Provincia all’interno del quale i brand-sponsor promuoveranno i propri prodotti. Contemporaneamente l’expo delle bici d’epoca col 2° R.S.C. Elegance Bicycles al Prato, in mostra fino alle 18. Alle 10.30 ingresso delle auto d’epoca per il 3° Benefit al Prato di Arezzo, alle 11 taglio del nastro della manifestazione sempre al Prato e alle 12 la performance della scuola di danza Tuballoswing. Alle 12.30 brunch privato nel Chiostro del Comune seguito alle 14.30 dal tour alla scoperta dei tesori di Arezzo con la visita guidata a casa Petrarca e Mumec. Alle 16,30 il gruppo Dandy presiederà la Premiazione del Concorso d’eleganza Auto d’epoca Città di Arezzo 2024, mentre alle 18 ci sarà l’aperitivo british al Divò di piazza San Francesco. La serata di domani si concluderà con la cena di gala ad invito a Casa Thevenin. Domenica alle 9.30 nuovo ritrovo dei dandy nell’Atrio della Provincia, mentre al Prato ci sarà il 2° Dog Exhibition Show. Poi il tour alla scoperta della Fiera, alle 12 sfilata cinofila nel Corso e brunch privato nel Chiostro del Comune. Tra gli eventi clou di domenica alle 15 dandy e signore sul 1° “red carpet défilé - Lo stile secondo Oscar Wilde” nel sagrato del Duomo, impreziosito dalla regista Sarajò Mariotti, presenta Rebecca Lynn.

Angela Baldi