Week end impegnativo per il Rugby Valdarno

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Il Rugby Valdarno ha vissuto un weekend intenso, con le categorie giovanili impegnate in partite avvincenti e piene di soddisfazioni. Dopo due settimane di pausa, l’Under 14 è tornata in campo con due vittorie schiaccianti: 49-0 contro i Titani di Torre del Lago e 33-0 contro Midgard (franchigia di Pistoia, Valdinievole e Lucca). Nonostante il campo pesante, i Lupi hanno continuato la loro serie positiva. La scorsa domenica 27 ottobre, l’Under 8 ha mostrato un gioco vivace e dinamico, seppur con qualche distrazione difensiva, mentre l’Under 16 (in franchigia con Valdisieve e Mugello) ha disputato una finale regionale contro Crete Senesi/Valdelsa/Siena. Il match si è chiuso sul risultato di 38-10 per i padroni di casa. Alla Festa del Rugby Under 10, i giovani Lupi del Rugby Valdarno hanno dato prova di ottima sintonia, mostrando iniziative individuali e collettive efficaci. Infine, Matilde Segoni ha partecipato al raduno interregionale femminile Under 16 ad Arezzo, contribuendo alla vittoria della squadra umbro-toscana contro la selezione delle Marche, con un punteggio di 47-17.