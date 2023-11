“Voucher sport: altri 70.000 euro di risorse per coprire l’intera platea degli aventi diritto”

Arezzo, 21 novembre 2023 – “Una bella notizia: sono stati rifinanziati i voucher sport. Se le famiglie sfrutteranno questa ulteriore possibilità, porteranno il totale complessivo di giovani aretini beneficiari a 1.122, pari a una quota complessiva di 168.300 euro”.

Commenta soddisfatto l’assessore Federico Scapecchi l’approvazione della delibera di giunta che stanzia ulteriori 70.000 euro circa per l’iscrizione dei giovani, appartenenti soprattutto a famiglie con fasce di reddito medio-basse e con un occhio di riguardo a quelli con disabilità fino a 26 anni, a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società dilettantistiche convenzionate con il Comune.

“Dei 70.000 euro – prosegue Scapecchi – 20.000 provengono da voucher erogati in prima istanza e non utilizzati. Come annunciato, la novità introdotta quest’anno ovvero i due mesi di tempo per spendere i voucher erogati a settembre, ha permesso di recuperare una quota importante di risorse e di gestire queste ultime in maniera più efficiente.

Anche nel 2023, quindi, diamo piena risposta a chiunque abbia diritto con un investimento di non poco conto, che è un aiuto diretto alle famiglie e un aiuto indiretto alle associazioni e società sportive convenzionate, a oggi 59 in rappresentanza di una grande varietà di discipline.

Questa amministrazione dimostra di credere nel valore sociale dello sport, nell’importanza delle associazioni sportive e nella professionalità degli allenatori, che sono innanzitutto educatori. A tale proposito, per le realtà sportive che ancora non lo hanno fatto c’è tempo tutto il mese per accreditarsi gratuitamente”.

La pagine dedicata nel sito istituzionale è al link https://bit.ly/Graduatoria-VoucherSport2023