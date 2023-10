Volley: Milano affamata, Egonu sempre in partita: Trentino archiviato (1-3)

Prima trasferta e seconda vittoria stagionale per l’Allianz Vero Volley Milano, corsara 3-1 sul campo della neopromossa Itas Trentino (già sconfitta all’esordio assoluto dalle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano). Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno accusato solamente un passaggio a vuoto nel terzo set ma hanno poi comunque portato a casa l’intera posta in palio. Miriam Sylla, Raphaela Folie e Nika Daalderop, rimaste a guardare una settimana fa nel derby lombardo contro l’UYBA Volley Busto Arsizio allenata da Julio Velasco, stavolta hanno giocato eccome, contribuendo a schiacciare le padrone di casa. La migliore però è stata ancora tanto per cambiare Paola Egonu. L’opposto di Cittadella ha chiuso in crescendo, con un bottino di 29 punti che è risultato decisivo per la vittoria delle ospiti che si sono così confermate a punteggio pieno in vetta alla classifica a braccetto con le rivali di sempre di Conegliano. In attesa proprio della doppia sfida con le pantere, prima a Livorno in Supercoppa e poi in campionato nel match che per l’occasione sará giocato al Mediolanum Forum di Assago, domenica prossima l’Allianz Vero Volley Milano avrà un primo banco di prova importante, quando all’Allianz Cloud arriverà la Savino del Bene Scandicci. ITAS TRENTINO-ALLIANZ VERO MILANO 1-3 (17-25, 20-25, 25-23, 18-25).

Andrea Gussoni