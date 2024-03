Volley Arno. L’Under 16 ai quarti di finale del torneo regionale

Arezzo, 20 marzo 2024 – L’Under 16 Volley Arno Montevarchi è nelle migliori 8 squadre della Toscana. Dopo la conquista del titolo provinciale Etruria, la squadra allenata da coach Pierpaolo Sala ha brillantemente superato anche la seconda fase “eccellenza” battendo Robur Massa e Pallavolo Buggiano conquistando i quarti di finale regionale. Domenica 24 marzo, alle ore 17.00, le montevarchine scenderanno in campo davanti al loro pubblico per affrontare nella prima gara di andata la squadra di Monsummano che si è classificata al terzo posto nella classifica avulsa dei 6 gironi. Il ritorno è previsto per domenica 7 aprile, stavolta in casa della avversarie, con la formula del “golden set” in caso di parità. Gli altri abbinamenti sono: Savino Del Bene (FI) – Pallavolo Buggiano (PT); New Life Project (LI) – Ambra Cavallini (PI); Pallavolo Monsummano (PT)- Volley Arno Montevarchi; Cus Siena – Euroripoli (FI).

Grande soddisfazione per la Volley Arno che non raggiungeva questo traguardo da alcuni anni, considerando anche i risultati ottenuti da questa forte Under 16 durante il corso dell’anno, dalla conquista del titolo nazionale Uisp, all’ingresso nella “Top Ten” del Moma Anderlini Winter Cup, uno dei tornei più importanti a livello nazionale, al titolo di campione provinciale Fipav di categoria, fino all’attuale imbattibilità di 20 partite consecutive tra campionato, fase finale ed eccellenza, a testimonianza di un lavoro svolto dalla società nel settore giovanile che sta dando buoni frutti, diventando un fiore all’occhiello della pallavolo nel territorio. Ora si apre una fase impegnativa per le rossoblu, l’ennesimo scontro al “top” per entrare in semifinale, in palio c’è il titolo regionale e l’accesso alle finali nazionali che dovrebbero disputarsi a Bormio dal 21 al 26 maggio.