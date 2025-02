Volante della polizia ha un incidente per evitare un animale: feriti due agenti

Quarata (Arezzo), 21 febbraio 2025 – Due agenti di polizia, un uomo e una donna, sono rimasti feriti in un incidente stradale nella zona industriale di Quarata, a pochi chilometri da Arezzo.

La pattuglia della volante stava raggiungendo un’abitazione dove si segnalavano urla al culmine di una lite familiare. All’altezza della zona industriale, però, un animale ha attraversato la strada e la manovra per evitarlo ha fatto perdere il controllo della volante che, dopo una carambola, è finita contro due alberi.

Entrambi feriti, per fortuna in modo non grave, i due agenti.