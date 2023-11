"Voglio la luna" con il teatro ragazzi

Torna Voglio la Luna, la rassegna teatrale per bambini più divertente dell’autunno. Si parte con lo spettacolo Pulcinella e il castello misteriorso in programma oggi alle 17.30 a Capolona al Cinema Nuovo. In scena la Compagnia Gli Sbuffi di Napoli. Una delle più mirabolanti avventure di Pulcinella insieme al suo amico Tore Fasolo. Tra equivoci e colpi di scena, i due giungono al castello del terribile Marchese di Scalezza, per liberare la principessa Eloisa tenuta prigioniera. Riusciranno a far riunire il Principe Fiorenzo con la principessa? Un classico dei burattini divertente per tutta la famiglia. Domenica 19 novembre alle 17,30 al cinema nuovo di Capolona va in scena Don Chisciotte storie di latta e di lotta della compagnia Nata. C’è Crà cra punk domenica 3 dicembre alle 17.30, a Subbiano al Centro Eventi Pro Loco con la Compagnia @fontemaggiore di Perugia. Ultimo spettacolo La renna nella vecchia fattoria in programma domenica 10 dicembre alle 17.30, a Subbiano al Centro Eventi Pro Loco con in scena il Teatro delle Quisquilie, di Trento. Durante la notte di Natale, la Renna incaricata di consegnare i regali, si addormenta in una fattoria. Al loro risveglio gli animali la accoglieranno come parte della loro squadra, per mettere in scena il loro grande concerto di Natale! Per informazioni e prenotazioni: 379 142 5201.