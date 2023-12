Vivere in montagna e riqualificazione

Si è tenuto il primo degli incontri da remoto organizzati dagli ecomusei della Toscana e dedicati al vivere in montagna. In occasione appunto della giornata internazionale della montagna si è parlato di "Abitare le terre alte, restanti, ritornanti e nuovi abitanti". Sono stati inoltre trattati i temi di riqualificazione e rigenerazione delle comunità, cooperative di comunità, il ruolo del patrimonio locale nelle dinamiche di presidio e sviluppo dei luoghi. Sono intervenuti Pietro Clemente di Simbdea, Rossano Pazzagli dell’Università degli Studi del Molise e Società dei Territorialisti, Andrea Membretti di Riabitare l’Italia e dell’Università di Torino e Giulia Urso di Gran Sasso Science Institute e Riabitare l’Italia. Il prossimo incontro è stato fissato per l’11 gennaio e tratterà il tema del turismo.