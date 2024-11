Visite guidate e letture vasariane a Casa Bruschi

In occasione della Città del Natale e della Fiera Antiquaria, la Casa Museo Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone a cittadini e turisti numerose occasioni di visita. Oggi alle 11 e alle 16 sono previste viste guidate alla mostra temporanea “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Gioco del Ponte e il Palio della Balestra”. Domani sarà possibile apprezzare il patrimonio e le collezioni di Casa Bruschi con ingresso gratuito, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura e Gallerie d’Italia.

Sempre domani alle 17 torna l’appuntamento con le “Letture Vasariane” curate dal professor Claudio Santori in un incontro dedicato a Piero della Francesca. Nel fine settimana verranno regalate a bambini e ragazzi le carte didattiche a tema natalizio che rendono divertente la visita al museo, con giochi e quiz itineranti tra armature, maschere e palle di cannone. Mercoledì 4 dicembre alle 17 interverrà Laura Mariateresa Durante, Professoressa di lingua, traduzione e linguistica spagnola dell’Università Federico II di Napoli sul tema Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano. L’incontro rientra nel ciclo di conferenze “L’abito femminile del pensiero” organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, con l’Accademia Petrarca curate dalGianluca Dioni.