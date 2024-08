Visite guidate a Pieve a Sietina. Tutti gli orari

Pieve a Sietina apre di nuovo le porte a casentinesi e turisti. Oggi dalle ore 9.30 alle 12 sarà possibile visitare questo piccolo gioiello che si trova sulla via delle Pievi a pochissimi chilometri da Arezzo e ad un passo dalla passerella sull’Arno da Giovi. Il Fai l’ha inserita tra i "Luoghi del Cuore" da proteggere e come luogo italiano da non dimenticare. All’arrivo del visitatore Pieve a Sietina, all’ingresso appare come una semplice chiesa di campagna, ma quando si aprono le porte il turista resta incantato dalla navata centrale decorata con affreschi trecenteschi e rinascimentali. Le tre navate sono divise da grossi pilastri rettangolari che terminano in absidi semicircolari. La navata centrale è impreziosita anche da una incantevole vetrata cinquecentesca che raffigura Santa Maria Maddalena. "La prima menzione scritta della pieve romanica di Santa Maria Maddalena risale al 1022 ed è segnalata nella Guida Rossa del Touring Club Italiano - spiega Mario Francesconi sindaco di Capolona - e ogni apertura della Pieve, che curiamo come Comune con l’assessore Daniele Pasqui e Gianluca Norcini, è un successo di pubblico. Sono eventi importanti per promuovere il territorio perché nei nostri luoghi, ma anche ad Arezzo e dintorni, ci sono tanti turisti che vogliono esplorare luoghi ricchi di storia e arte, ma fuori dai soliti itinerari". Il Comune di Capolona sta investendo molto su un turismo di qualità e un turismo lento e sul portale "Discover Capolona" con interessanti percorsi a piedi o in bicicletta legandosi anche alla Fondazione Arezzo In Tour per traghettare i visitatori durante le varie manifestazioni anche di qua dall’Arno.

So.Fa.