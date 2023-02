Violenza sulle donne: il progetto Vanessa Apre lo sportello d’ascolto alla Croce Bianca

AREZZO

Si chiama progetto Vanessa, è l’acronimo di "volontarie Anpas esperte violenza di genere". Nasce ad Arezzo, è uno sportello, gratuito e facilmente accessibile alla cittadinanza, pensato per tutte le donne che necessitano di ascolto, empatia e sostegno nell’affrontare situazioni connotate da violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Quella di Anpas è una risposta necessaria ad un contesto socioculturale nazionale in cui la violenza di genere è fortemente radicata, in termini di un vero e proprio allarme sociale, e all’esigenza di migliaia di donne che ogni anno si rivolgono ai centri antiviolenza in cerca d’aiuto. L’Anpas aretina, il suo presidente Ernesto Ferrini e le sue tre componenti (Croce Bianca Arezzo, Croce Bianca Rigutino ed Anpas Castiglion Fibocchi ) hanno scommesso su questo prezioso nuovo servizio. Il punto di ascolto sarà inaugurato il 14 febbraio, nella sede della Croce Bianca di Arezzo.

Due volontarie gestiranno lo sportello, garantendo privacy ed autodeterminazione a coloro che chiederanno informazioni o sostegno. Sono Silvia Faltoni, da anni volontaria del 118 ed Oss. Accanto a lei, Manila Massai, psicoterapeuta e formatrice. "Insieme ad Anpas, e grazie ad essa, inaugureremo un nuovo punto di ascolto per incrementare la rete territoriale e sostenerla" spiega Silvia. "Crediamo molto nella necessità di sensibilizzare, educare e progettare interventi nelle varie realtà, rivolgendosi di conseguenza a diverse fasce di utenti. Non è mai stato necessario come in questi ultimi anni dover ricordare che la violenza non è mai giustificabile o accettabile: in famiglia, così come tra gli amici, a scuola, nel lavoro o nello sport" continua. Per appuntamento, 333459 4820.