"Click Giostra day", scatta la maratona. Come fare per avere i preziosi tagliandi

AREZZOParte ufficialmente l’11 giugno il conto alla rovescia per la 147esima Giostra del Saracino. Mercoledì riapriranno tutti e quattro i quartieri e scatterà anche il Click Giostra day. Torna per l’edizione in notturna di sabato 21 giugno, la vendita dei biglietti gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour in prima battuta attraverso la prenotazione online. Acquisto e ritiro tagliandi alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà, dove anche quest’anno non saranno ammesse deleghe e in biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato il Click Day inserendo il proprio documento d’identità. Il form di registrazione e prenotazione sarà attivo mercoledì 11 giugno, dalle 15 alle 15.30 o fino ad esaurimento. Un paio di minuti di solito il tempo in cui gli utenti più veloci mandano in fumo i primi 400 ticket con la prenotazione web (al link di accesso: https://form.jotform.com/251543668426362).Ognuno potrà richiedere massimo 4 biglietti da scegliere sulla mappa secondo disponibilità il giorno della convocazione. Solo ai primi 100 utenti che ne faranno richiesta sarà garantita la prenotazione. Importante ricordare di munirsi di documento di identità valido da inserire online. All’elenco dei primi 100 utenti verrà inviata entro mezzogiorno del 12 giugno per mail, la fascia oraria di presentazione al botteghino. Solo una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 di sabato 14 giugno, sarà attiva la vendita libera alla biglietteria del percorso espositivo "I Colori della Giostra" per il Saracino di sabato 21 giugno per le sole tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold. Si potranno acquistare anche in questo caso massimo di 4 biglietti a testa.