Violento acquazzone su Cortona. Le strade si trasformano in fiumi

Strade che si trasformano in fiumi, lampi e fulmini ravvicinati che squarciano il cielo. Violento temporale quello che si è abbattuto ieri a Cortona, fortunatamente, alla fine, senza lasciare gravi conseguenze. Le nubi hanno oscurato il cielo già nel primo pomeriggio, ma è dalle ore 17 che si è scatenato l’inferno. La pioggia ha cominciato a cadere battente accompagnate da forti folate di vento e a tratti da grandine. Colpito a macchia di leopardo un po’ tutto il territorio comunale. La bomba d’acqua ha creato disagi in particolare a Camucia, soprattutto nella parte che insiste lungo via Carducci zona che soffre spesso di allagamenti dovuti al maltempo. Un albero è caduto, invadendo la carreggiata, lungo la strada della località San Marco. Particolarmente impressionante la situazione che si è creati lungo le strade del centro storico. L’acqua ha dato vita a dei veri e propri fiumi che per quasi un’ora ha scorso violentemente verso valle. Da via Guelfa a via Roma, i video amatoriali si sono rincorsi sui social. La furia dell’acqua ha creato disagi anche lungo le strade poco fuori le mura etrusche cittadine, come nella zona di borgo San Vincenzo in quella che tutti conoscono come la strada dei Cocciai. Lungo la passeggiata principale via Nazionale, unica strada del centro in piano, l’acqua non è riuscita a defluire dai tombini creando, per alcune ore, alcuni disagi alle attività commerciali con acqua che è arrivata a lambire qualche negozio. Violenta anche la scarica di fulmini che ha interessato, soprattutto il centro storico e che ha generato paura e danni ad alcune abitazioni. Uno di questi è caduto nella zona di via Dardano, a pochi passi dalle due piazze principali Signorelli e della Repubblica, recando danni ad alcune abitazioni e bruciando impianti elettrici e apparecchi elettronici. Sempre a macchia di leopardo è venuta meno anche l’energia elettrica, ma fortunatamente, è stata ripristinata senza troppi disagi. A causa del maltempo sono state cancellate in via preventiva alcune iniziative. È il caso del concerto musicale in programma alla festa del Pd a Tavarnelle con Omar Lambertini.