Vini e sostenibilità. Premio per Il Borro

Nuovo importante riconoscimento per la tenuta del Borro. Salvatore Ferragamo, responsabile dell’attività vitivinicola e ricettiva del complesso di proprietà della famiglia dal 1993, è stato premiato come Wine Gentleman dell’anno durante la serata di Gala dei Wine Awards 2024 Food and Travel Italia. E’ un evento che premia le aziende produttrici di vino che si sono contraddistinte per la loro qualità e per il consenso ottenuto dai lettori del Magazine, dalla redazione e da una giuria di esperti del settore enologico. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi alla Reggia di Venaria Reale di Torino. Per Ferragamo e Il Borro Wines è un premio all’impegno, alla passione e alla forte vocazione alla sostenibilità con cui vengono prodotte le 14 etichette interamente biologiche dell’azienda, che si estende in un ampio territorio tra Arezzo e il Valdarno.

"Sono felice e onorato di ricevere questo premio, che rispecchia a pieno lo spirito con il quale produciamo i nostri vini – ha detto Salvatore Ferragamo - Un’attenta ricerca per ottenere grandi prodotti con pratiche sostenibili che rispettino la ricchezza e bellezza della Toscana. Il Borro è una realtà piuttosto piccola e recente nel mondo e nella storia del vino italiana, ma l’impegno che abbiamo messo fin dal primo giorno per portare alla luce un’eccellenza e una tradizione di questo angolo nascosto di Toscana che poteva andare perso è stato tanto. Se oggi ricevo un tale riconoscimento – ha concluso - è segno che siamo riusciti a trasmettere il messaggio per noi più importante, quello di mettere al centro l’ambiente e il suo ecosistema, di produrre cercando di limitare lo sfruttamento delle risorse, preservandone per i nostri figli, quello di creare vino di altissimo livello. Il ritorno all’autenticità e alla semplicità è per me il vero concetto di lusso".

M.C.