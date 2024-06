"Vincere con grandi cifre è unico". A Foiano Franci doppia la sfidante

Jacopo Franci è il nuovo sindaco di Foiano. Il vicesindaco e assessore alla cultura uscente convince il 61,50% degli elettori. La sfidante Laura Paolini si ferma al 38,50%. È stata una giornata di festa per la lista civica di centrosinistra Scelgo Foiano durante le fasi dello scrutinio.

"Sono tante le emozioni di questa vittoria, è sempre bello vincere ma vincere così è ancora più bello, grazie ai ragazzi della lista, abbiamo fatto un grande lavoro, un lungo percorso, e oggi risultati si vedono", commenta Jacopo Franci.

Il segreto della vittoria? "Abbiamo sempre tenuto alta l’asticella del dibattito politico, Foiano non vuole discussioni basse, noi siamo riusciti a parlare della città e delle nostre proposte in modo concreto: questo ci ha aiutato a convincere i cittadini", prosegue Franci. Tra gli eletti nelle file di Scelgo Foiano, guidano la classifica dei più votati due assessori uscenti: Gabriele Corei (delega ai lavori pubblici), con 427 voti ed Elena Bigliazzi (delega alla sicurezza), con 349 preferenze. Il loro ingresso in giunta è pressochè automatico e da domani il neosindaco ha assicurato che lavorerà alla composizione della nuova squadra di governo.

"Tante cose sono in programma, tante cose sono già iniziate, quindi non perdiamo tempo: da domani si parte e ci mettiamo al lavoro". Seguono tra gli eletti Riccardo Reali, Sara Chinoli, Serena Brini, Francesco Seriacopi, Paola Moretti e Debora Redentori. Quattro invece i seggi che spettano a Cantiere Foiano, la lista che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Laura Paolini. Oltre a Paolini siederanno sui banchi del consiglio comunale: Marna Sonnati (256), Alessandro Pratesi (203), Massimo Di Chiara (161).