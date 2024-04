Vignini presenta la lista. Donne e tanti giovani: "È un gruppo vincente"

Otto donne e otto uomini. La lista Pd in favore del candidato a sindaco Andrea Vignini è stata appena presentata alla cittadinanza. "Si tratta di una lista di grande qualità, con una buona rappresentanza della società civile e per collocazione geografica all’interno del territorio.", conferma Vignini. "Sono tutte persone che conosco ed apprezzo". Tra loro professionisti, impiegati, pensionati, imprenditori, giovani e meno giovani. 9 di loro sono neofiti della politica e non hanno mai ricoperto ruoli istituzionali. Si tratta di: Francesca Adreani (geologa libera professionista), Nicole Angori (impiegata orientatrice professionale), Fabio Bennati (ingegnere elettronico), Renato Callisto (pensionato), Cristina Caprini (infermiera), Paola Falomi (assistente sociale), Loredano Fanelli (autotrasportatore), Adriano Municchi (dipendente pubblico), Francesco Saverio Zucchini (studente). E poi chi la politica l’ha già fatta dagli scranni comunali come gli attuali consiglieri uscenti Vanessa Bigliazzi (funzionario Regione Toscana), Diego Cavallucci (agente di commercio), Rachele Calzolari (ingegnere edile), Marica Stanganini (Infermiera) o chi l’ha fatta in passa+to sia a Cortona che in provincia come Cesare Fiorenzoni (pensionato), Stefania Mancini (medico veterinario in pensione) e Luca Pacchini (funzionario scolastico). "Per questa nuova sfida elettorale, credo che il nostro partito abbia costruito un gruppo molto qualificato di candidati", sostiene il segretario comunale Luca Bianchi. "Abbiamo cercato un equilibrio tra volti nuovi alla prima esperienza e coloro che vengono da un percorso amministrativo come consigliere comunale negli ultimi cinque anni. Nella lista ci sono donne e uomini, un mix che rappresenta bene la nostra realtà".La lista è stata presentata nella sede del partito di fronte ad un nutrito pubblico.

"C’è un clima di grande partecipazione – sottolinea ancora Vignini - segno tangibile che c’è voglia di rivincita. Tutte le forze in campo stanno facendo un grande sforzo perché tutti siamo consapevoli che il nostro comune di Cortona si meriti più serietà, passione e professionalità. Stiamo assistendo ad uno spettacolo imbarazzante da parte della destra che amministra il comune". Vignini è sostenuto alle prossime amministrative oltre che dal Pd, dalla lista Cortona Civica, presentata poche settimane fa e da quella del Movimento 5 Stelle. Il prossimo appuntamento elettorale per tutta la coalizione è fissato per mercoledì 24 aprile alle 21 al centro convegni Sant’Agostino. "Parleremo dei programmi e delle prospettive per Cortona chiosa Vignini".