Vigili, ora c’è il divorzio. Montevarchi va da sola. Terranuova si riorganizza

Con tredici voti a favore, tre contrari e un astenuto, il consiglio comunale di Montevarchi, nella sua ultima seduta, ha dato il via ufficiale al recesso della convenzione con il Comune di Terranuova Bracciolini, con conseguente scioglimento del Corpo associato di polizia municipale a decorrere dal 1 gennaio 2025. Dopo 15 anni, quindi, i vigili urbani montevarchini e terranuovesi si "separano". La volontà della giunta Chiassai era stata comunicata la scorsa estate al sindaco Chienni, sottolineando la necessità di una revisione dell’attività di collocazione e coordinamento delle funzioni e servizi, e in particolare della polizia municipale, a seguito del collocamento a riposo dell’attuale comandante Marco Girolami, che andrà in pensione proprio all’inizio del prossimo anno. La decisione adottata è quindi recentissima e l’amministrazione comunale di Terranuova si sta riorganizzando in vista della scadenza del 1 gennaio. Ad ora, quindi, non sono state prese decisioni in merito ad eventuali assunzioni. L’unica cosa certa è che ci sarà un nuovo comandante – potrebbe arrivare da fuori o essere individuato all’interno dell’attuale pianta organica - e che, ovviamente, cambierà tutta l’organizzazione.

In questi giorni dal municipio terranuovese stanno lavorando anche a livello di dotazione tecnica e tecnologica, perché alcune funzioni erano in capo a Montevarchi. Terranuova Bracciolini ha un territorio vasto, con molte frazioni collinari e il lavoro della polizia municipale è complesso. Dal 1 gennaio, dal canto suo, l’amministrazione montevarchina si doterà di un nuovo modello organizzativo in merito allo svolgimento delle funzioni e servizi di vigilanza sul territorio. Valuterà poi di procedere ad una riorganizzazione della struttura di massima dimensione dell’ente che non contempli la figura dirigenziale con mansioni specifiche afferenti al profilo di vigilanza; di porre l’ufficio di polizia municipale all’interno di uno specifico settore per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; Saranno poi effettuate nuove assunzioni.

"Abbiamo necessità che l’attività dei nostri vigili sia concentrata esclusivamente sul territorio di Montevarchi – ha detto Chiassai - per garantire una più efficace azione di prevenzione e di controllo, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza urbana e del decoro urbano".