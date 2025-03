Vigili del fuoco, altri rinforzi. In caserma ora sono quaranta. In un anno 450 interventi

Aumentano i vigili del fuoco volontari in forza al distaccamento di Sansepolcro. Il 2024 ne ha portati dieci in più, per cui il totale degli effettivi è salito a 40 e 450 sono stati gli interventi effettuati lo scorso anno, per una media di oltre uno al giorno. Altri numeri interessanti vengono snocciolati dal capo distaccamento Francesco Ciabocchi: "Si è concluso anche il corso per la formazione dei capi squadra, saliti a 12, numero massimo consentito per un distaccamento di volontari. Fino a poco tempo fa erano sei, la metà esatta. Nel corso del 2024, è stato portato a completamento anche il corso per le patenti di terzo grado, in modo tale da incrementare pure il numero dei volontari abilitati a guidare il mezzo in emergenza. Ma non è finita: forse in primavera potrebbero esservi nuovi ingressi e vi sono sette domande già inviate nella nostra sede di via Anconetana". Segnali indubbiamente positivi in una città che comunque è attiva nell’associazionismo e soprattutto una volontà dei giovani di mettersi al servizio della comunità per la sola volontà di farlo, come se insomma fosse una vocazione. Il gruppo è anche molto unito che, oltre ad avere una collaborazione sempre più costante con il comando centrale di Arezzo, svolge una serie di attività attraverso l’omonima associazione. "Sono costanti gli incontri che abbiamo fatto sia negli asili che nelle scuole di tutto il territorio della Valtiberina – prosegue Ciabocchi - oltre all’immancabile appuntamento con Pompieropoli che si tiene in estate all’interno del Giardino del Millenario. Con estremo piacere, inoltre, un gruppo di 13 persone tutte dei vigili del fuoco volontari di Sansepolcro si è esibita a fine ottobre nella tradizionale "scala controvento" davanti al duomo di Arezzo in occasione del 150esimo anniversario dei pompieri civici di Arezzo. Abbiamo poi preso parte anche alla maxi esercitazione della protezione civile che si è tenuta in autunno, simulando il soccorso di una persona nella zona di Germagnano".

Novità anche per ciò che concerne la storica sede di via Anconetana. "Il nostro parco mezzi – specifica Ciabocchi - è formato da un polisoccorso L200, da una Land Rover con modulo boschivo e da un’autopompa serbatoio da 4mila litri e da una ABP Eurocargo, insieme a un Fiat Doblò e a un carrello con un’autopompa da svuotamento che ci era stato donato. Nel tempo, abbiamo ricevuto anche tante donazioni da parte di associazioni, privati e anche aziende del territorio che ringraziamo per il supporto che costantemente ci viene dato".