Vie, parchi e luoghi della memoria. Il paese è un cantiere in evoluzione. Porte aperte a un turismo green

Cavriglia è un cantiere aperto, con decine di interventi realizzati o in corso. Dal rifacimento di viale dei caduti e di tutti i parchi pubblici del capoluogo e delle frazioni, al restyling totale del parco della rimembranza a Meleto. Qui si sta intervenendo nell’area verde accanto alle scuole, dove tra l’altro si trova il monumento ai caduti che verrà riqualificato completamente. Per non dimenticare il nuovo giardino Ardenza a Montegonzi, nel segno dell’indimenticato artista "Cino", la nuova sala polisportiva al campo sportivo del Neri, la mensa scolastica con area polisportiva a Castelnuovo dei Sabbioni, che darà un nuovo servizio al paese. E a proposito di scuole, in questi anni, sono stati investiti 11 milioni di euro: ristrutturazione, interventi antisismici, efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche. Lavori che hanno riguardato Cavriglia paese e le frazioni di Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto e Santa Barbara. Nuovi ascensori, impianti fotovoltaici, infissi e cappotto termico. Insieme a questo percorso che ha riguardato l’edilizia scolastica, è stata condivisa una delle poche esperienze presenti in Toscana, ovvero la scuola verticale 0-6 anni, resa possibile attraverso una riorganizzazione degli spazi interni. Ingenti risorse anche sulla mobilità sostenibile e alternativa. Sia che nel capoluogo che nelle frazioni, in questi anni, sono state realizzate molte piste ciclabili e altre stanno per nascere. Il progetto più importante è legato alla ciclopista del Chianti che collegherà il fondovalle valdarnese con la terra del Gallo Nero attraverso l’area mineraria e Badia a Coltibuono.

Un percorso a due ruote di incomparabile bellezza che attraverserà luoghi incontaminati per i quali, soprattutto i turisti, impazziscono. In questo momento il cantiere è nella zona del Cetinale. Davvero suggestiva poi la pista ciclabile che costeggia il campo sportivo di San Cipriano e il torrente. Raggiungerà, nei prossimi mesi, Santa Barbara. Nel capoluogo, invece, interventi in corso per collegare gli abitati di Nardi, Casa Vecchia, Le Giunchete e le Giunchetine al centro di Cavriglia in tutta sicurezza. L’amministrazione comunale ha portato avanti in questi anni anche la "politica delle piazze", con la riqualificazione di luoghi simboli della comunità. A Cavriglia si è messo mano a piazza Berlinguer e sono state rifatte le piazze a Meleto, Castelnuovo dei Sabbioni, Neri e a Santa Barbara. Tra gli interventi previsti nei prossimi anni, il restyling della piazza di San Cipriano. Sul fronte stradale, sono stati realizzati o rifatti marciapiedi in molte frazioni ed è stato posato un nuovo asfalto in varie arterie del territorio. A breve partiranno poi lavori per migliorare la sicurezza stradale a Meleto e Vacchereccia. Ci sono state poi integrazioni all’illuminazione pubblica in varie parti del territorio, è stata rifatta la linea elettrica dei riflettori dello stadio di Castelnuovo dei Sabbioni e sono state sostituite le lampade dei punti luce negli stadi del comune di Cavriglia. Cantiere aperto, in tutti i sensi…