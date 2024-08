Video-choc nella notte di movida. Sniffa sulla scalinata del teatro. La rabbia del sindaco: "Ora basta"

Quel piegarsi con la testa sul gradino ha tutta l’aria di essere una sniffata di cocaina. Siamo sulla scalinata del centrale teatro Signorelli, nel cuore di Cortona, davanti agli occhi increduli dei passanti.

Lui, invece, probabilmente un turista tedesco, è indisturbato. Qualcuno lo riprende con un telefonino, lui lo guarda come se niente fosse. È circa mezzanotte di giovedì, ma in giro c’è ancora gente, tra gli avventori degli ultimi locali ancora aperti, o a passeggio in cerca di un po’ di fresco. Tra di loro ancora molti turisti che hanno scelto la città Etrusca per godersi le ultime battute dell’estate, come sempre caratterizzate da importanti eventi a partire da Cortonantiquaria" fino alla mostra internazionale di fotografia Cortona on the move.

In giro ci sono anche bambini, chi riprende la scena lo ripete più volte. E mentre intorno alla piazza tutto scorre, lui è ancora lì, sugli ultimi gradini dello storico teatro. Incurante di tutto e di tutti, sparge sulla pietra serena quella che, lasciando poco spazio all’immaginazione, sembra proprio essere droga e poi con un foglietto la tira su col naso. Infine, con le dita raccoglie quanto è rimasto, portandosele alla bocca. Una scena agghiacciante.

Poco prima l’uomo, visibilmente alterato, aveva iniziato a chiedere monete alle persone sedute ai tavolini dei bar in piazza, così come raccontano le persone presenti. Poi, racimolato qualche spicciolo, si è diretto verso la scalinata del teatro e ha iniziato a sniffare. Il video, postato sui social, ha fatto velocemente il giro della rete facendo incetta di indignazione. Cortona, una delle più belle città d‘arte del Centro Italia, in questo periodo è invasa dai turisti.

L‘episodio, nella piazza centrale, risalirebbe alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. L’uomo, visibilmente alterato, avrebbe iniziato a chiedere monete alle persone sedute ai tavolini dei bar in piazza, poi si è diretto verso la scalinata del teatro e ha fatto uso della cocaina davanti a tante famiglie di altri vacanzieri con bambini. Il video dell’accaduto in pochissimo tempo ha fatto il giro della Rete, suscitando una forte reazione da parte dei cittadini di Cortona. Il sindaco Meoni ha duramente condannato l’episodio eha espresso la sua preoccupazione chiedendo un intervento urgente per contrastare lo spaccio e gli abusi.