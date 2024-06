Viale Veneto riavrà i suoi alberi: "Il verde pubblico davanti a tutto"

di Claudio Roselli

"Saranno 23 i nuovi alberi che verranno collocati in viale Vittorio Veneto. Quando la fine dei lavori nell’area lo permetteranno e quando ce lo consentirà anche la natura, che prevede tempi precisi per piantare alberi. Ma ci saranno, senza se e senza ma. Così come la piantagione avverrà di alberi avverrà in diverse zone cittadine". Parola di Fabrizio Innocenti, sindaco , che sgombera il campo dalle polemiche divampate sui social: "Come primo cittadino ho a cuore il verde pubblico e chi mi conosce lo sa, ma ci sono situazioni che vanno affrontate con coraggio istituzionale, anche rispetto a gestioni amministrative precedenti che hanno preferito far slittare le necessarie decisioni. Quelle piante erano a forte rischio caduta e pericolose per l’incolumità pubblica: lo hanno confermato più relazioni scritte e dettagliate di tecnici contattati e incaricati".

In effetti, le foto dei tronchi e soprattutto dello stato in cui versava l’interno di essi non lasciavano spazio a equivoci e anche la pianta caduta lungo il viale nel maggio del 2022, pur non provocando per fortuna danni né a persone né a cose, era stata un chiaro segnale di avvertimento. "Il solo pensare che il Comune abbia proceduto con abbattimenti di piante in viale Vittorio Veneto senza le dovute cautele e senza le necessarie autorizzazioni – afferma il consigliere delegato all’ambiente, Alessandro Bandini – è asserzione contraria alla logica e alla buona fede. Gli abbattimenti eseguiti sono la conseguenza di valutazioni tecniche eseguite da più aziende che abbiamo interpellato sull’argomento, per cui anche con il via libera della Soprintendenza ci siamo mossi in questa direzione, in virtù dell’obiettivo prioritario della sicurezza e della tutela di persone e cose".

Un accenno anche sulle manutenzioni eseguite in viale Fatti e in via Machiavelli. "Contrariamente a chi parla in modo improprio di capitozzature – spiega l’assessore Riccardo Marzi – abbiamo sviluppato tecniche di intervento completamente diverse e cioè la potatura a sfalcio dei rami più grandi, ma assolutamente non capitozzati. Abbiamo quindi adottato una tecnica diversa, effettuando una potatura di riduzione della chioma meno drastica, con il cosiddetto taglio di ritorno o nodale. In ultimo, le criticità manifestate relativamente all’ingombro stradale di viale Fatti per i ricacci alla base dei fusti sono state prontamente superate mediante il taglio della vegetazione eccedente".