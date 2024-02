Viale Gramsci senza buche. Da lunedì il nuovo asfalto

di Marco Corsi

Fasi finali dei lavori di riqualificazione di viale Gramsci a . A partire da lunedì, e fino al 5 marzo, si provvederà all’asfaltatura del tratto. Prosegue intanto la piantumazione degli alberi. I passi successivi saranno il restyling di piazza Firenze e la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali nell’ottica di una maggiore sicurezza. La conclusione dell’intervento è previsto per la fine di marzo. Nel corso della posa del tappeto stradale, la polizia municipale ha firmato un’ordinanza che vieta la sosta e istituisce il senso unico alternato nel tratto compreso fra Via Perugia e Lungarno Don Minzoni.

Un intervento, questo, atteso da decenni, che darà una risposta in termini di sicurezza e di fruibilità.

L’investimento complessivo ammonta a 1,1 milioni, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav. Questa strada era nata come area periferica ma, a seguito dell’espansione , è ormai a tutti gli effetti inserita all’interno del tessuto urbano. Era quindi necessario riqualificare il tratto e valorizzarne la sua funzione di collegamento tra aree molto importanti. Obiettivi del progetto il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento nella rete delle piste ciclabili.

I lavori sono stati realizzati in più step e, nelle intenzioni dell’amministrazione, puntano a recuperare il rapporto con le aree pubbliche e commerciali adiacenti. Azioni progettuali sinergiche che possano soddisfare l’interazione fra mobilità dolce (percorsi pedonali e ciclabili), mobilità meccanizzata (traffico veicolare e aree di sosta) di concerto con il trasporto pubblico, compreso quello scolastico. Insomma, questa arteria che si sviluppa a nord della città dovrà essere un viale urbano che sia comodo da frequentare in auto, ma anche sicuro da vivere a piedi o in bicicletta.

Viale Gramsci è una strada lunga circa 540 metri che si sviluppa secondo l’asse nord-ovest, sud-est. È larga circa 12 metri comprensivi delle aree destinate al parcheggio. Il viale divide il centro dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica cittadina, con più di 2mila studenti, molti dei quali provenienti da altre zone. Siamo allo step finale della riqualificazione.