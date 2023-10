Viale Gramsci e ritardi al cantiere. Il Comune risponde agli attacchi: "Problemi con la pavimentazione"

"Il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione nel viale Gramsci non è stato rispettato". Lo ha detto, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi, che ha ricordato come il primo giorno di scuola sia venuta meno la sicurezza per gli studenti che percorrevano l’arteria per recarsi all’Isis Valdarno.

L’esponente pentastellato, attraverso una interrogazione, ha quindi chiesto delucidazioni all’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini, chiedendo di conoscere il nuovo cronoprogramma e gli eventuali costi maggiorati per il Comune a causa di questo slittamento nelle date di consegna dei lavori. L’amministratore ha spiegato che il ritardo di alcuni giorni è stato causato da un problema nella fornitura delle piastrelle per il rivestimento delle parti laterali del viale, che presentavano un difetto. Molte si sono rotte. Sono state quindi riordinate e sostituite e ciò ha determinato un allungamento dei tempi. "Comunque, in linea di massima, abbiamo rispettato gli obiettivi prefissati, che erano quelli di chiudere la parte precedente di via Perugia prima dell’inizio delle scuole – ha detto Pellegrini - Abbiamo solo ritardato di qualche giorno".

Il cronoprogramma è stato quindi aggiornato e si sta procedendo con le successive fasi, che adesso riguarderanno la parte centrale da via Perugia a Piazza Firenze. "Non ci saranno costi maggiori per l’ente – ha spiegato l’assessore - E non abbiamo motivo di credere che questi tempi saranno più lunghi rispetto a quelli che sono le tempistiche contrattuali".

L’investimento complessivo ammonta a 1.100.000 euro, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav. Un’opera di fondamentale importanza per l’area a nord della città.

Questa strada era nata come area periferica ma, a seguito dell’espansione di San Giovanni, è ormai a tutti gli effetti inserita all’interno del tessuto urbanizzato. Era quindi necessario riqualificare il tratto e valorizzarne la sua funzione di collegamento tra aree molto importanti. Obiettivi fondamentali inseriti nel progetto il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento nella rete delle piste ciclabili. Non ci saranno invece modifiche alla viabilità. I lavori verranno realizzati in più step e si dovrebbero concludere a fine anno. Il viale divide il centro città dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica presente in città, con 1.800 studenti, molti dei quali provenienti da altre zone del Valdarno.