Viale Gramsci, è polemica: "Mancano dossi e luci: un pericolo per le moto"

Un nuovo incidente stradale in viale Gramsci, lunedì scorso, e si torna a parlare della sicurezza di un’arteria strategica di San Giovanni, al centro di un intervento di riqualificazione che non si è ancora concluso. A tornare alla carica è stato il capogruppo del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi, che in questi mesi ha messo la questione al centro della sua agenda politica, con uscite pubbliche e interventi in consiglio comunale. Soffermandosi non solo sui pericoli, ma anche sull’inquinamento e sull’abbattimento degli alberi. Per l’esponente dei pentastellati, percorrere la strada a piedi, in bicicletta o in motorino non è per niente sicuro, tanto più in un periodo climatico come questo, tra nebbia, pioggia e ghiaccio. "Diventa quindi importante per chi utilizza il proprio mezzo fare attenzione più del dovuto quando si viaggia - ha spiegato - Ma se a tutto questo ci aggiungiamo la scarsa illuminazione e la mancanza di una vera progettazione per ridurre la pericolosità di un tragitto cittadino, il rischio dell’incidente si fa più probabile". Pierazzi ha preso spunto da quanto accaduto lunedì scorso, intorno alle 17. "Un furgone e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra la strada interna che arriva dalla chiesa di San Pio X e il viale Gramsci". Non è la prima volta che accadono fatti del genere in quest’area a nord della città e il consigliere ha sottolineato una criticità.

Quando ci si deve immettere sul viale da una qualunque strada, nel momento in cui si arriva allo stop, si è costretti a "sporgersi" un po’ oltre, perché la visibilità è scarsa per poter controllare se sopraggiunge un altro mezzo. "Le auto che sono parcheggiate a ridosso degli stop, unita alla carenza di dispositivi di prevenzione come gli specchi stradali o i dossi artificiali, rendono la via cittadina tra le più pericolose di San Giovanni - ha aggiunto - Ci domandiamo se anche l’asfalto abbia contribuito a questo nuovo incidente, non idoneo a garantire la sicurezza dei mezzi che transitano ogni giorno.

Negli anni ci siamo battuti come movimento 5 Stelle per promuovere azioni concrete che rendessero sicura questa importante arteria cittadina. Abbiamo richiesto alcuni dossi artificiali che attenuassero la velocità, una rotonda in piazza Firenze per risolvere un punto pericolosissimo di incrocio che genera tanto smog con le continue ripartenza delle auto, un asfalto che non risultasse scivoloso dopo ogni pioggia, la possibilità di valutare un senso unico per metà viale. Purtroppo - ha concluso Pierazzi - questo ennesimo incidente, sommato al recente scempio messo in atto nel viale, dimostrano come non sia importante la cifra che si investe in un progetto ma come lo si sviluppa. Il rappresentante dei 5 Stelle ha poi voluto ringraziare la polizia municipale di San Giovanni per essere intervenuta appena chiamata.