Viaggio nel tempo in duemila immagini: si parte da Sant’Andrea

Si alza il velo sulle 2.300 immagini relative alla Giostra del Saracino appartenenti al fondo fotografico ex EptApt della Provincia di Arezzo. Domenica alle ore 21.15 alcune di esse saranno proiettate nella sede di Porta Sant’Andrea nella prima delle serate messe in calendario con i quartieri.

A illustrare le fotografie che vanno dalla fine degli anni ’50 agli anni ‘80, sarà Gianni Sarrini (nella foto) insieme a Andrea Borgogni, Paolo Nocentini, Rodolfo Raffaelli, Andrea Milesi, Sergio Rossi, Luca Bizzarri e Andrea Seri. Il gruppo di lavoro che si è riunito lo scorso anno per settimane ricostruendo storie, aneddoti e dando un nome ai vari personaggi presenti nelle foto. Adesso questo importante patrimonio sarà mostrato agli aretini.

"Le serate nei quartieri sono un primo passo per divulgare questi documenti sul Saracino - dice Paolo Bertini consigliere delegato alla Giostra - contemporaneamente stiamo lavorando per mettere in rete tutte queste 2.300 immagini in modo che chiunque possa consultarle. Ci saranno invece delle protezioni sul loro uso che dovrà essere comunque sempre autorizzato". Intanto in attesa che questa operazione giunga in porto, una buona carrellata di queste foto sarà mostrata domenica nella sede di via delle Gagliarde di Porta Sant’Andrea. E altre verranno proiettate successivamente nelle sedi degli altri quartieri. "Lo scopo della serata - dice Gianni Sarrini - è quello di tornare indietro nel tempo. Di ricostruire momenti di Giostra, ma anche di vita nei quartieri. Invito quindi le persone più anziane a venire alla serata per aiutarci a riconoscere tutti i personaggi presenti nelle varie foto. Una serata da non perdere però neppure per i giovani che possono notare la grande evoluzione che il Saracino ha avuto negli anni".

Il progetto "La Giostra nel tempo" è stato portato avanti con un’importante sinergia tra enti: il risultato sono 1719 negativi fotografici su pellicola, 153 fotogrammi cinematografici, 299 diapositive, 37 lastre e 130 stampe fotografiche.

So.Fa.